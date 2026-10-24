Un nou trend de pe TikTok a creat isterie. Tinerii se dau drept strigoi

Un nou fenomen ia amploare pe străzile din Belgrad. Tot mai multe persoane au început să iasă noaptea îmbrăcate în călugărițe, cu măști înspăimântătoare să sperie oamenii de pe stradă. Imaginile au devenit virale pe TikTok, iar unii părinți s-au speriat atât de tare, încât nu-și mai lasă copiii afară după lăsarea întunericului. În spatele aparițiilor controversate s-ar afla o provocare lansată pe rețelele sociale.
Un trend înfricoșător bagă spaima în oameni
De câteva zile, pe rețelele sociale din Serbia circulă fotografii și videoclipuri cu persoane îmbrăcate în haine lungi, negre, asemănătoare celor purtate de călugărițe, care apar noaptea pe străzi sau în parcuri. Acestea poartă măști sau machiaje înfricoșătoare și obișnuiesc să danseze în lumina felinarelor în fața oamenilor care se plimbă, provocând spaimă printre trecători.
În spatele aparițiilor misterioase s-ar afla o provocare lansată pe rețelele sociale, numită Grokice care a adunat sute de mii de vizualizări. Pe platformă există conturi cu acest nume unde sunt publicate videoclipuri cu persoane mascate în călugărițe, care dansează pe muzică sârbească și anunță în ce oraș vor apărea.
Unul dintre videoclipuri a depășit 700.000 de vizualizări în numai șase zile. În descrierea acestuia, autorii anunțau că vor începe să urmărească oamenii pe stradă în mai multe localități.
Fenomen misterios, oamenii sunt urmăriți pe stradă
Fenomenul a creat isterie și la noi în țară. Cu ceva timp în urmă, mai mulți indivizi din Brăila au intrat mascați și înarmați în curțile oamenilor în toiul nopții, tot în urma unei provocări lansate pe Tik Tok. Tinerii au ajuns să se dea drept strigoi ca să-i sperie pe localnici.
Oamenii au sunat la poliție și au declarat că se aud zgomote puternice și că pare că niște persoane aruncă cu pietre pe acoperișuri. Localnicii au stat de pază noaptea pentru că s-au temut să nu fie jefuiți.