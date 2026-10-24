Un nou trend de pe TikTok a creat isterie. Tinerii se dau drept strigoi

Publicat 24 oct. 2026, 09:15 Sursă Realitatea PLUS

Un nou fenomen ia amploare pe străzile din Belgrad. Tot mai multe persoane au început să iasă noaptea îmbrăcate în călugărițe, cu măști înspăimântătoare să sperie oamenii de pe stradă. Imaginile au devenit virale pe TikTok, iar unii părinți s-au speriat atât de tare, încât nu-și mai lasă copiii afară după lăsarea întunericului. În spatele aparițiilor controversate s-ar afla o provocare lansată pe rețelele sociale.

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