Alertă în Franța! 70.000 de polițiști și jandarmi, mobilizați pentru proteste. Drone, elicoptere și blindate, trimise pe străzi
Proteste în Franța / Sursa foto - Profimedia
Franța se pregătește pentru o nouă zi tensionată de manifestații, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Ministerul de Interne a mobilizat 70.000 de polițiști și jandarmi la nivel național, iar forțele de ordine vor beneficia de sprijinul unor unități speciale, drone, elicoptere și vehicule blindate. Autoritățile urmăresc cu atenție situația din Paris și Orléans, unde sunt așteptate manifestații în contextul congresului partidului Rassemblement National. Participanții la proteste interzise riscă amenzi, iar anumite fapte pot atrage inclusiv pedepse cu închisoarea.
Franța mobilizează 70.000 de polițiști și jandarmi pentru proteste
Autoritățile franceze au instituit un dispozitiv amplu de securitate pentru a preveni izbucnirea unor noi violențe în timpul manifestațiilor programate în mai multe regiuni ale țării.
Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat mobilizarea a 70.000 de polițiști și jandarmi, după incidentele înregistrate în timpul protestelor din 17 octombrie. Oficialul a promis un dispozitiv important pentru menținerea ordinii publice și gestionarea eventualelor confruntări.
Pe lângă efectivele obișnuite, vor fi implicate și unități specializate, printre care RAID, GIGN și BRI, structuri care intervin în situații cu grad ridicat de risc.
Pentru supravegherea zonelor sensibile și intervenția rapidă, autoritățile vor utiliza inclusiv drone, elicoptere și vehicule blindate Centaure.
Măsurile vizează întregul teritoriu francez, însă atenția este îndreptată în special către Paris, unde organizarea manifestațiilor a generat controverse, și către Orléans, unde are loc congresul formațiunii politice Rassemblement National (RN).
Orléans, punct fierbinte în ziua manifestațiilor
Congresul partidului Rassemblement National se desfășoară în weekendul 24-25 octombrie 2026 și este considerat un moment important pentru formațiunea politică, inclusiv în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027.
Evenimentul a atras atenția grupurilor care se opun partidului, iar mai mulți manifestanți au plecat din Paris către Orléans pentru a protesta față de desfășurarea congresului.
Potrivit informațiilor publicate de BFMTV, mai multe autobuze au pornit din Place de la République, transportând participanți către orașul în care se desfășoară reuniunea politică.
Prefectul departamentului Loiret, Hugues Moutouh, a estimat că între 20.000 și 30.000 de persoane ar putea ajunge în Orléans din diferite regiuni ale Franței.
În acest context, autoritățile încearcă să prevină confruntările dintre manifestanți și eventualele incidente care ar putea afecta desfășurarea congresului.
24 de stații de metrou, închise în Paris
Capitala Franței se confruntă, la rândul său, cu restricții importante de circulație. La solicitarea Prefecturii de Poliție și din motive de securitate, 24 de stații de metrou au fost programate să fie închise începând cu ora 9:00.
Măsura afectează mai multe zone ale orașului, inclusiv artere și puncte importante din centrul Parisului.
Lista stațiilor vizate:
- Argentine
- Assemblée Nationale
- Bel Air
- Champs-Élysées – Clemenceau
- Charles de Gaulle – Étoile
- Cluny – La Sorbonne
- Concorde
- Daumesnil
- Dugommier
- Franklin D. Roosevelt
- George V
- Mabillon
- Maubert – Mutualité
- Miromesnil
- Odéon
- Picpus
- Rennes
- Rue du Bac
- Saint-Germain-des-Prés
- Saint-Sulpice
- Sèvres – Babylone
- Solférino
- Tuileries
- Varenne
Restricțiile sunt menite să reducă riscurile în zonele considerate sensibile și să faciliteze intervenția forțelor de ordine în cazul unor incidente.
Manifestații interzise în Marsilia și Lyon. Ce sancțiuni riscă participanții
Autoritățile au decis să interzică organizarea manifestațiilor și în Marsilia și Lyon, potrivit informațiilor prezentate de BFMTV.
Persoanele care participă la o manifestație interzisă riscă o amendă de 135 de euro, conform informațiilor citate de presa franceză. În funcție de comportamentul participanților și de faptele comise, sancțiunile pot fi mult mai severe.
Avocatul penalist Ibrahim Shalabi, membru al Baroului din Paris, a explicat că anumite conduite din timpul protestelor pot constitui infracțiuni, inclusiv atunci când sunt implicate obiecte care pot fi folosite pentru comiterea unor acte de violență.
Acoperirea feței în anumite condiții, deținerea unor obiecte considerate arme prin natura sau destinația lor și refuzul de a respecta somațiile legale ale poliției pot atrage consecințe juridice, în funcție de circumstanțele concrete și de legislația aplicabilă.
De asemenea, participarea la o adunare în scopul comiterii unor acte violente poate constitui o infracțiune distinctă. Potrivit informațiilor citate, aceasta poate fi pedepsită cu până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro.
Prin urmare, nu orice comportament din timpul unui protest atrage automat aceeași sancțiune. Încadrarea juridică depinde de faptele comise și de condițiile prevăzute de lege.
Organizatorii manifestațiilor interzise riscă închisoarea
Legislația franceză prevede sancțiuni mai severe pentru persoanele care organizează manifestații fără respectarea obligațiilor legale sau în pofida unei interdicții.
Potrivit informațiilor prezentate de presa franceză, organizatorii unei manifestații nedeclarate sau interzise riscă până la șase luni de închisoare și o amendă de 7.500 de euro.
Măsurile au rolul de a descuraja organizarea unor acțiuni care pot pune în pericol siguranța publică și de a stabili răspunderea celor care încalcă regulile privind desfășurarea adunărilor publice.
În condițiile în care autoritățile franceze se pregătesc pentru o zi cu mobilizare ridicată, forțele de ordine vor urmări atât respectarea interdicțiilor, cât și prevenirea incidentelor violente.
Protestele afectează și calendarul competițiilor sportive
Măsurile de securitate și mobilizările anunțate au avut efecte și asupra programului sportiv din Franța.
Mai multe partide din etapa a opta a campionatului Ligue 1 au fost amânate din cauza riscurilor asociate manifestațiilor. Printre întâlnirile reprogramate se numără duelul dintre Paris Saint-Germain și Olympique Lyon.
În schimb, primul meci din NFL organizat în cadrul evenimentului sportiv al weekendului era programat să se desfășoare duminică, potrivit informațiilor prezentate.
Autoritățile franceze încearcă astfel să limiteze riscurile pentru participanți, spectatori și personalul implicat în evenimentele publice, într-un moment în care mai multe orașe se pregătesc pentru manifestații de amploare.
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