Alertă în Franța! 70.000 de polițiști și jandarmi, mobilizați pentru proteste. Drone, elicoptere și blindate, trimise pe străzi

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 oct. 2026, 13:14

Franța se pregătește pentru o nouă zi tensionată de manifestații, sâmbătă, 24 octombrie 2026. Ministerul de Interne a mobilizat 70.000 de polițiști și jandarmi la nivel național, iar forțele de ordine vor beneficia de sprijinul unor unități speciale, drone, elicoptere și vehicule blindate. Autoritățile urmăresc cu atenție situația din Paris și Orléans, unde sunt așteptate manifestații în contextul congresului partidului Rassemblement National. Participanții la proteste interzise riscă amenzi, iar anumite fapte pot atrage inclusiv pedepse cu închisoarea.

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