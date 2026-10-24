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Egiptul a reluat achizițiile de pe piața internațională. România ar putea furniza din nou cereale pe piața egipteană

Agricultură / Sursa foto - Pixabay

Agricultură / Sursa foto - Pixabay

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat24 oct. 2026, 10:05
SursăRealitatea PLUS

Egiptul, unul dintre cei mai mari importatori de grâu din lume, a reluat achizițiile de pe piața internațională, după mai multe luni de activitate redusă. România se numără printre țările care ar putea furniza cereale pe piața egipteană, în contextul problemelor de transport din regiunea Mării Negre.

Egiptul a reluat achizițiile de pe piața internațională

O companie egipteană a achiziționat, în această săptămână, aproximativ cinci transporturi maritime de grâu, prin negocieri directe cu furnizorii, fără organizarea unei licitații internaționale.

Originea grâului achiziționat nu a fost confirmată oficial, însă sursele din piață indică Franța și România drept posibili furnizori.

Revenirea Egiptului pe piața internațională are loc pe fondul perturbării exporturilor de cereale din Rusia și Ucraina.

Cele două țări au asigurat peste 82% din importurile egiptene de grâu în prima jumătate a anului 2026, însă atacurile asupra infrastructurii portuare și a navelor comerciale au provocat întârzieri și anulări ale unor transporturi.

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