Egiptul a reluat achizițiile de pe piața internațională. România ar putea furniza din nou cereale pe piața egipteană

Publicat 24 oct. 2026, 10:05 Sursă Realitatea PLUS

Egiptul, unul dintre cei mai mari importatori de grâu din lume, a reluat achizițiile de pe piața internațională, după mai multe luni de activitate redusă. România se numără printre țările care ar putea furniza cereale pe piața egipteană, în contextul problemelor de transport din regiunea Mării Negre.

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