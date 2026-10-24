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Extern· 1 min citire
Egiptul a reluat achizițiile de pe piața internațională. România ar putea furniza din nou cereale pe piața egipteană
Agricultură / Sursa foto - Pixabay
Publicat24 oct. 2026, 10:05
SursăRealitatea PLUS
Egiptul, unul dintre cei mai mari importatori de grâu din lume, a reluat achizițiile de pe piața internațională, după mai multe luni de activitate redusă. România se numără printre țările care ar putea furniza cereale pe piața egipteană, în contextul problemelor de transport din regiunea Mării Negre.
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