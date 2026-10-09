România, în recesiune tehnică. Populația este tot mai săracă, agricultura și construcțiile țin economia pe linia de plutire - INS

Publicat 9 oct. 2026, 10:38 Actualizat 9 oct. 2026, 10:40

Economia României transmite noi semnale de slăbiciune. Produsul Intern Brut a stagnat în trimestrul al doilea din 2026 comparativ cu primele trei luni ale anului, iar raportat la aceeași perioadă din 2025 a intrat în teritoriu negativ, potrivit datelor provizorii publicate vineri, 9 octombrie, de către Institutul Național de Statistică (INS). Fiind vorba de al doilea trimestru de scădere a PIB fața de aceeasi perioadă din anul precedent, România se află în stiuația de recesiune tehnică.

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