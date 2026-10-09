România, în recesiune tehnică. Populația este tot mai săracă, agricultura și construcțiile țin economia pe linia de plutire - INS

Economia României transmite noi semnale de slăbiciune. Produsul Intern Brut a stagnat în trimestrul al doilea din 2026 comparativ cu primele trei luni ale anului, iar raportat la aceeași perioadă din 2025 a intrat în teritoriu negativ, potrivit datelor provizorii publicate vineri, 9 octombrie, de către Institutul Național de Statistică (INS). Fiind vorba de al doilea trimestru de scădere a PIB fața de aceeasi perioadă din anul precedent, România se află în stiuația de recesiune tehnică.
România se află în recesiune tehnică, după ce datele provizorii publicate vineri, 9 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS) au arătat că Produsul Intern Brut (PIB) a scăzut pentru al doilea trimestru consecutiv, cu 1,9% față de perioada similară a anului 2025.
Conform INS, PIB-ul estimat pentru trimestrul al doilea din 2026 a fost de aproximativ 529,7 miliarde de lei, în prețuri curente, pe seria ajustată sezonier. Comparativ cu trimestrul I din 2026, indicatorul nu a înregistrat nicio modificare în termeni reali.
Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, PIB-ul a scăzut cu 1,9% pe seria ajustată sezonier și cu 0,2% pe seria brută.
Situația este vizibilă și la nivelul primului semestru din 2026, unde PIB-ul a înregistrat o scădere față de primele șase luni ale anului trecut, confirmând tendința de încetinire a economiei.
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Consumul populației s-a redus puternic, în timp ce doar agricultura și construcțiile au menținut economia pe linia de plutire.
Cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populației au fost cu 3,1% mai mici în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, pe seria brută.
Domeniile care au crescut cel mai mult
Printre sectoarele care au susținut activitatea economică se numără:
1. Construcțiile – au avut cea mai importantă contribuție pozitivă la evoluția PIB, rămânând principalul motor de creștere.
2. Activitățile culturale, recreative și alte servicii – au continuat avansul și s-au numărat printre cele mai dinamice domenii din economie.
3. Agricultura, silvicultura și pescuitul – au înregistrat o evoluție pozitivă și au contribuit la temperarea declinului economic.
Cele mai afectate sectoare
Pe de altă parte, mai multe domenii-cheie au continuat să tragă economia în jos:
1. Comerțul, transporturile, depozitarea, hotelurile și restaurantele – unul dintre cele mai mari sectoare economice a rămas pe minus.
2. Industria – continuă să fie afectată de scăderea activității și de cererea redusă.
3. Tranzacțiile imobiliare – au consemnat una dintre cele mai vizibile scăderi, semn al răcirii pieței.
Domenii aflate în stagnare
INS indică și sectoare care au rămas practic la același nivel:
Intermedierile financiare și asigurările;
Administrația publică, educația și sănătatea, unde activitatea nu a înregistrat modificări semnificative față de estimările anterioare.
Economiștii avertizează că stagnarea PIB și scăderea activității în industrie, comerț și imobiliare ar putea pune presiune asupra creșterii economice din a doua parte a anului, în condițiile în care avansul este susținut în principal de un număr limitat de sectoare.
Datele referitoare la evoluția PIB în uultimii trei ani.
https://insse.ro/cms/ro/content/produsul-intern-brut-%C3%AEn-trimestrul-ii-2026-date-provizorii-2
https://insse.ro/cms/ro/content/produsul-intern-brut-%C3%AEn-anul-2025-date-semidefinitive
https://insse.ro/cms/ro/content/produsul-intern-brut-%C3%AEn-anul-2024-date-definitive