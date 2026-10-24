Noi proteste în Portugalia. Criza locuințelor a scos mii de oameni în stradă

Mii de persoane au ieșit sâmbătă în stradă, în mai multe orașe din Portugalia, pentru a protesta față de criza locuințelor și lipsa unor măsuri concrete din partea guvernului. Manifestațiile au loc după mai bine de o săptămână de proteste, în timpul cărora oamenii au instalat corturi în spațiile publice, relatează EFE.
Costul locuințelor, motiv de revoltă în Portugalia
Manifestațiile au fost alimentate și de declarațiile recente ale președintelui Institutului pentru Locuințe și Reabilitare Urbană, Benjamim Pereira, care a pus la îndoială disponibilitatea generației actuale de a face aceleași sacrificii ca generațiile precedente pentru a-și cumpăra o locuință. Afirmațiile sale au stârnit critici, iar protestatarii au întrebat dacă munca în două locuri nu reprezintă deja un sacrificiu suficient pentru a putea achiziționa o casă.
Guvernul vrea să schimbe regulile pe piața chiriilor
Parlamentul portughez a organizat în această săptămână o dezbatere de urgență privind criza locuințelor, la solicitarea opoziției. Guvernul condus de premierul conservator Luis Montenegro intenționează să modifice legislația în domeniul chiriilor pentru a oferi mai multă siguranță proprietarilor, a încuraja introducerea locuințelor pe piață și a accelera evacuarea chiriașilor. Inițiativa nu are, deocamdată, sprijinul unui partid de opoziție, necesar pentru adoptarea proiectului, potrivit EFE.
La Lisabona, manifestanții au cerut extinderea în Portugalia a grevei generale convocate în Spania pentru 11 noiembrie, ca formă de protest față de criza locuințelor. Sindicatele portugheze nu au decis încă dacă se vor alătura acțiunii, dar nu au exclus această posibilitate.