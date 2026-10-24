Noi proteste în Portugalia. Criza locuințelor a scos mii de oameni în stradă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 oct. 2026, 22:11

Mii de persoane au ieșit sâmbătă în stradă, în mai multe orașe din Portugalia, pentru a protesta față de criza locuințelor și lipsa unor măsuri concrete din partea guvernului. Manifestațiile au loc după mai bine de o săptămână de proteste, în timpul cărora oamenii au instalat corturi în spațiile publice, relatează EFE.

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