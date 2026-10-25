Alegeri cu miză majoră în Serbia și Bulgaria. Tensiunile politice și securitatea regională, în centrul scrutinurilor

Alegeri decisive duminică în Serbia și Bulgaria, pe fondul tensiunilor politice și al acuzațiilor de corupție. Milioane de cetățeni sunt așteptați la urne în două scrutine cu miză majoră pentru viitorul politic al celor două țări. În timp ce Bulgaria organizează primul tur al alegerilor prezidențiale, Serbia votează în cadrul alegerilor parlamentare anticipate, într-un climat marcat de proteste și controverse politice. Fostul președinte Aleksandar Vučić mizează pe scrutin pentru a reveni în prim-planul puterii, de această dată din funcția de prim-ministru.
Aleksandar Vučić vrea să revină la putere
În Serbia, aproape șase milioane și jumătate de alegători sunt chemați duminică la urne, după aproape doi ani de manifestații împotriva puterii. Protestele au izbucnit în noiembrie 2024, după prăbușirea copertinei de la gara din Novi Sad, tragedie în care 16 oameni au murit. Studenții, care au devenit principala forță a mobilizării stradale, încearcă acum să transforme nemulțumirea publică într-o schimbare politică, prin intermediul unei liste electorale proprii.
De cealaltă parte, Aleksandar Vučić încearcă să revină la conducerea guvernului, în funcția de premier, după ce a demisionat din funcția de președinte în septembrie. Scrutinul anticipat reprezintă o provocare pentru partidul său, aflat la putere din 2012. Campania electorală a fost marcată de tensiuni, acuzații de intimidare și îngrijorări privind corectitudinea procesului electoral. Miza depășește însă competiția dintre putere și opoziție: rezultatul poate influența și relațiile Serbiei cu Uniunea Europeană, în contextul criticilor privind reformele democratice și combaterea corupției.
Bulgaria își alege președintele
În Bulgaria, alegătorii votează duminică în primul tur al alegerilor prezidențiale, într-o cursă cu 27 de candidaturi. Printre principalii competitori se numără președinta interimară Iliana Iotova și fostul premier interimar Andrei Ghiurov. Campania este dominată de dezbateri privind războiul din Ucraina, relația cu Rusia și securitatea Mării Negre, dar și de preocupările legate de economie și creșterea costului vieții.
Temerile privind securitatea regională s-au amplificat după atacurile cu drone asupra unor nave comerciale din apropierea litoralului bulgar al Mării Negre, incidente care au provocat victime și au determinat autoritățile să solicite sprijin pentru consolidarea securității maritime. Cei doi candidați susțin abordări diferite în privința războiului și a relației Bulgariei cu Ucraina și Rusia, iar scrutinul este urmărit și ca un indicator al direcției de politică externă a țării.