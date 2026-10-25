Alegeri cu miză majoră în Serbia și Bulgaria. Tensiunile politice și securitatea regională, în centrul scrutinurilor

Publicat 25 oct. 2026, 08:08 Actualizat 25 oct. 2026, 08:30 Sursă Realitatea PLUS

Alegeri decisive duminică în Serbia și Bulgaria, pe fondul tensiunilor politice și al acuzațiilor de corupție. Milioane de cetățeni sunt așteptați la urne în două scrutine cu miză majoră pentru viitorul politic al celor două țări. În timp ce Bulgaria organizează primul tur al alegerilor prezidențiale, Serbia votează în cadrul alegerilor parlamentare anticipate, într-un climat marcat de proteste și controverse politice. Fostul președinte Aleksandar Vučić mizează pe scrutin pentru a reveni în prim-planul puterii, de această dată din funcția de prim-ministru.

Distribuie articolul