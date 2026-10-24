Moment istoric: țările din Europa care simulează un atac nuclear

Publicat 24 oct. 2026, 11:50 Actualizat 24 oct. 2026, 11:52 Sursă Realitatea PLUS

Premieră istorică în Europa! Franța și Marea Britanie au simulat împreună un atac nuclear, pentru prima dată! Avioane de luptă franceze Rafale, escortate de aparate britanice Typhoon, au participat la un exercițiu militar deasupra Mării Mediterane. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS, la Casa Albă are detalii exclusive despre operațiunea militară.

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