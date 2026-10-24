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Moment istoric: țările din Europa care simulează un atac nuclear

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat24 oct. 2026, 11:50
Actualizat24 oct. 2026, 11:52
SursăRealitatea PLUS

Premieră istorică în Europa! Franța și Marea Britanie au simulat împreună un atac nuclear, pentru prima dată! Avioane de luptă franceze Rafale, escortate de aparate britanice Typhoon, au participat la un exercițiu militar deasupra Mării Mediterane. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS, la Casa Albă are detalii exclusive despre operațiunea militară.

Primul exercițiu nuclear între Franța și Marea Britanie

Franța și Marea Britanie au participat, în premieră, la un exercițiu militar comun care a implicat simularea unei misiuni de atac nuclear. Aeronave franceze Rafale, capabile să transporte armament nuclear, au fost escortate de avioane britanice Typhoon deasupra Mării Mediterane. Demersul transmite un semnal strategic într-un context de securitate tensionat și readuce în discuție rolul Europei în apărarea propriului teritoriu, precum și relația cu Statele Unite în cadrul NATO.

Cooperarea militară dintre Paris și Londra marchează o etapă importantă în relația dintre cele două puteri nucleare europene. Exercițiul a presupus simularea unei misiuni cu caracter nuclear, fără utilizarea unor arme nucleare reale.

Potrivit informațiilor prezentate de corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru, aeronavele franceze Rafale au fost însoțite de avioane britanice Typhoon în timpul misiunii desfășurate deasupra Mării Mediterane.

Pentru prima dată în istorie, cele două puteri nucleare ale Europei au exersat împreună un atac nuclear, simulat, fără arme reale, dar cu un mesaj cât se poate de real.

Avioane de luptă britanice au escortat aeronavele franceze cu capacitate nucleară, iar semnalul are un destinatar clar, la est. Franța și Marea Britanie nu mai gândesc descurajarea fiecare pe cont propriu.

Atenție însă, nu vorbim despre o alternativă la umbrela americană.

Ambele țări insistă că forțele lor nucleare întăresc NATO, nu le înlocuiesc.

Este, de fapt, răspunsul Europei la ce cer Statele Unite și în special administrația Trump de ani de zile.

Ca europenii să-și asume o parte mai mare din propria apărare. Iar Franța merge și mai departe. Zece state europene au aderat deja la inițiativa președintelui francez, prin care avioanele sale cu capacitate nucleară pot fi desfășurate temporar pe teritoriul aliaților.

Decizia de a folosi arma rămâne însă exclusiv franceză. Pentru o țară de pe flancul estic, precum România, întrebarea nu mai este dacă Europa își construiește un scut nuclear propriu. Întrebarea este ce loc vom ocupa noi în interiorul lui?

— a declarat Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS, la Casa Albă.

Pentru România, aflată pe flancul estic al NATO, consolidarea cooperării militare europene are o importanță deosebită. Evoluțiile din domeniul apărării nucleare ridică întrebări despre modul în care Bucureștiul ar putea participa la viitoarele mecanisme europene de securitate.

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