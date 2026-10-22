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ExclusivExtern· 1 min citire
Ana Maria Păcuraru: Trump, ultimatum pentru Iran: totul se decide după alegeri
Ana Maria Păcuraru
Publicat22 oct. 2026, 08:19
Actualizat22 oct. 2026, 09:58
„Nu negociem.” Două cuvinte care schimbă complet tonul. Donald Trump spune că Statele Unite nu negociază cu Iranul și că, într-un fel sau altul, ceva se va întâmpla în curând. Cei mai mulți, spune el, se așteaptă ca asta să vină după alegeri.
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