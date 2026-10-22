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Ana Maria Păcuraru: Trump, ultimatum pentru Iran: totul se decide după alegeri

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 oct. 2026, 08:19
Actualizat22 oct. 2026, 09:58

„Nu negociem.” Două cuvinte care schimbă complet tonul. Donald Trump spune că Statele Unite nu negociază cu Iranul și că, într-un fel sau altul, ceva se va întâmpla în curând. Cei mai mulți, spune el, se așteaptă ca asta să vină după alegeri.

Nu e o frază aruncată la întâmplare. Înțelegerea preliminară semnată în vară, prin mediere pakistaneză și qatareză, s-a blocat, iar presa americană scrie că armatele americană și israeliană au pregătit deja planuri pentru o operațiune scurtă, dar intensă, care ar viza infrastructura energetică, instalațiile nucleare și arsenalul de rachete și drone al Iranului.

Asta e, de fapt, miza. Amenințarea cu forța e pârghia de negociere. Scopul este să obțină concesii pe programul nuclear și pe controlul celei mai importante rute petroliere a lumii, exact acolo unde negociatorii iranieni refuză să cedeze.

Trump spune că America ar putea încheia războiul chiar acum, dar vrea un rezultat care să dureze. Cu alte cuvinte, după aproape opt luni de conflict, nu se mai cere un acord oarecare, ci unul definitiv. Primul reper din calendar: 3 noiembrie.

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