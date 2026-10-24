Proteste în Spania. Aproximativ 25.000 de oameni au ieșit în stradă pentru protejarea sistemului public de pensii

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 oct. 2026, 21:56

Aproximativ 25.000 de persoane au participat, sâmbătă, la un marș organizat la Madrid, solicitând măsuri pentru protejarea sistemului public de pensii, potrivit autorităților spaniole, citate de The Guardian.

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