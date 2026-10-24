Proteste în Spania. Aproximativ 25.000 de oameni au ieșit în stradă pentru protejarea sistemului public de pensii

Aproximativ 25.000 de persoane au participat, sâmbătă, la un marș organizat la Madrid, solicitând măsuri pentru protejarea sistemului public de pensii, potrivit autorităților spaniole, citate de The Guardian.
Alegerile anticipate și reforma pensiilor, în centrul nemulțumirilor
Spania va organiza alegeri parlamentare anticipate în câteva săptămâni, iar acest subiect a constituit un motiv major de îngrijorare. Prim-ministrul socialist al Spaniei, Pedro Sanchez, care a convocat alegerile anticipate după ce s-a confruntat cu dificultăți în adoptarea reformelor pensiilor în parlament, a acuzat partidele conservatoare că blochează majorările legate de inflație.
Protestatarii au mărșăluit de la gara Atocha până la bulevardul comercial Gran Via din capitala Spaniei.
Spaniolii se tem de privatizarea pensiilor și de creșterea costului vieții
Unii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca o parte din pensiile lor de stat să fie privatizate în viitor. Aproximativ 6,8 milioane de spanioli primesc o pensie de stat, iar politicienii de dreapta, cu orientare fiscală conservatoare, au ridicat semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea sistemului actual.
De asemenea, Spania a fost scena unor proteste majore în ultimele luni, legate de prețurile din ce în ce mai greu de suportat ale locuințelor și de drepturile chiriașilor.