Miza uriașă din spatele alegerilor din SUA. Ana Maria Păcuraru - analiza momentului

La nouă zile de vot, Donald Trump a făcut exact ce le cere susținătorilor săi: a votat deja și numai cu republicani.
Gestul contează, numele lui nu este pe buletin, dar miza este mandatul lui.
În campanie le-a cerut chiar el alegătorilor să voteze ca și cum el ar candida.
Fără majoritate în Congres, ultimii doi ani de președinție ar putea fi ani de blocaj.
Legi oprite, anchete și o opoziție care controlează agenda. De aceea, aceste alegeri au devenit un referendum pe Trump, atât pentru tabăra lui, cât și pentru adversari.
Mobilizarea este puternică, aproape 27 de milioane de americani au votat deja, mult peste ritmul de acum 4 ani. Dar cifrele timpurii pot păcăli.
Electoratul republican votează tradițional în ziua alegerilor, așa că avantajul de acum al democraților se poate topi pe 3 noiembrie.
Prognozele rămân însă dificile pentru republicani.
Modelele le dau democraților între 80 și 90% șanse să recâștige Camera Reprezentanților. Adevărata bătălie este pentru Senat, unde democrații sunt doar ușor favoriți, iar câteva curse sunt la egalitate perfectă.
Printre ele este și una într-un stat considerat de decenii bastion republican.
Istoria nu ajută partidul de la putere. Alegerile de la jumătatea mandatului favorizează în mod tradițional opoziția, iar campania se dă pe costul vieții și pe războiul cu Iranul, unde Donald Trump spune că fie îl termină, fie face o înțelegere, iar America iese câștigătoare în ambele variante.
Un detaliu de urmărit este faptul că administrația a pregătit deja o contestație în instanță pentru o cursă de Senat în cazul unei înfrângeri la limită. Este un semn că în cursele strânse bătălia ar putea continua și după închiderea urnelor.
Pe 3 noiembrie americanii nu aleg doar un congres, aleg dacă următorii 2 ani ai lui Donald Trump vor fi ani de guvernare sau de blocaj.