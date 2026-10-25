Miza uriașă din spatele alegerilor din SUA. Ana Maria Păcuraru - analiza momentului

Publicat 25 oct. 2026, 17:15 Actualizat 25 oct. 2026, 17:23 Sursă Realitatea PLUS

Donald Trump a votat anticipat în Florida înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. Șeful statului a votat doar republicani, a transmis acesta, și speră ca partidul său să păstreze puterea în cadrul Congresului. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatorul emisiunii Miza Zilei, Ana Maria Păcuraru, a analizat subiectul.

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