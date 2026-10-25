Afganistan - cinci ani cu talibanii la putere. Criză umanitară fără precedent: lupta pentru supraviețuire

Publicat 25 oct. 2026, 16:16 Actualizat 25 oct. 2026, 16:38 Sursă Realitatea PLUS

S-au împlinit 5 ani de la reîntoarcerea talibanilor la putere în Afganistan, imediat după retragerea trupelor americane. Țara devastată de război se confruntă astăzi cu o criză umanitară fără precedent, cu restricții greu de imaginat impuse femeilor și cu malnutriție infantilă. Urmăriți chiar acum un material marca Realitatea PLUS despre țara în care sute de mii de copii sunt dați la schimb pentru mâncare, unde fetele nu au acces la educație după ce împlinesc 12 ani și unde teroarea e la ordinea zilei. Informații cu puternic impact emoțional care pot afecta în principal minorii.

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