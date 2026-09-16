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Extern· 2 min citire
Drepturile femeilor din Afganistan, din nou în atenția ONU. 43 de țări cer talibanilor ridicarea restricțiilor
FOTO: Profimedia
De la revenirea talibanilor la putere în Afganistan, în august 2021, drepturile femeilor au fost restrânse drastic. În acest context, 43 de țări au lansat miercuri un apel de la ONU, solicitând liderilor de la Kabul ”să ridice imediat toate restricțiile față de drepturile femeilor și fetelor”, relatează AFP.
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