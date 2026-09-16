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Drepturile femeilor din Afganistan, din nou în atenția ONU. 43 de țări cer talibanilor ridicarea restricțiilor

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 sept. 2026, 19:07

De la revenirea talibanilor la putere în Afganistan, în august 2021, drepturile femeilor au fost restrânse drastic. În acest context, 43 de țări au lansat miercuri un apel de la ONU, solicitând liderilor de la Kabul ”să ridice imediat toate restricțiile față de drepturile femeilor și fetelor”, relatează AFP.

2,4 milioane de tinere afgane, private de accesul la învățământul secundar

Talibanii au marcat luna trecută cinci ani de la revenirea la putere, perioadă în care, potrivit ONU, au impus ”restricții sufocante” asupra populației, în special asupra femeilor și fetelor.

Aproximativ 2,4 milioane de tinere afgane nu au în prezent acces la învățământul secundar, potrivit UNESCO.

”Din august 2021, talibanii au instituit o politică de segregare bazată pe gen, anulând practic prezența femeilor și fetelor din viața publică și restrângând sever accesul lor la educație, la îngrijirea sănătății și la obținerea unui loc de muncă”, a declarat Jerome Bonnafont, reprezentantul Franței la ONU, în numele statelor semnatare.

Printre acestea se află mai multe țări europene, precum și Liberia, Emiratele Arabe Unite, Mexicul și Japonia.

”Femeile care refuză sau sunt percepute ca refuzând să se conformeze acestor restricții sunt expuse arestărilor și detențiilor arbitrare”, la fel ca și ”susținătorii lor și persoanele percepute ca fiind critice față de regim”, a continuat ambasadorul, înaintea unei reuniuni a Consiliului de Securitate consacrate situației din Afganistan.

”Astfel de încălcări generalizate și sistematice ale drepturilor omului nu devastează doar viața, demnitatea și perspectivele de viitor ale femeilor și fetelor afgane, ci obstrucționează de asemenea dezvoltarea, pacea și stabilitatea Afganistanului în ansamblul său”, a adăugat el.

ONU denunță încălcările drepturilor femeilor

Statele semnatare le cer talibanilor ”să ridice imediat toate restricțiile față de drepturile femeilor și fetelor, în toată diversitatea lor, și să pună capăt tuturor încălcărilor drepturilor omului”.

În paralel, situația umanitară rămâne dificilă, o mare parte a populației confruntându-se cu sărăcia. Peste 400.000 de afgani au fost retrimiși forțat în țară în acest an, în special din Iran și Pakistan, potrivit ONU.

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