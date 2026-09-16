Drepturile femeilor din Afganistan, din nou în atenția ONU. 43 de țări cer talibanilor ridicarea restricțiilor

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 sept. 2026, 19:07

De la revenirea talibanilor la putere în Afganistan, în august 2021, drepturile femeilor au fost restrânse drastic. În acest context, 43 de țări au lansat miercuri un apel de la ONU, solicitând liderilor de la Kabul ”să ridice imediat toate restricțiile față de drepturile femeilor și fetelor”, relatează AFP.

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