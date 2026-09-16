VIDEO. Momentul în care un general rus decorat de Putin a fost ucis în Donețk. Cu puțin timp înainte anunțase că a cucerit un oraș important

Un general rus care fusese decorat recent cu cea mai înaltă distincție militară a Federației Ruse a fost ucis în partea ocupată a regiunii Donețk.
Anton Grunis, comandant al Brigăzii 4 Separate de Gardă de Infanterie Motorizată, a murit pe 12 septembrie, potrivit forțelor ucrainene de sisteme fără pilot.
Ulterior, moartea generalului a fost confirmată și din partea rusă de generalul-maior Apti Alaudinov, comandantul forțelor speciale Ahmat și oficial în cadrul Ministerului rus al Apărării.
Generalul Anton Grunis ar fi fost ucis pe 12 septembrie
Comandantul forțelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, a afirmat că Anton Grunis a fost ucis în timpul unui raid desfășurat pe timp de noapte, în regiunea Donețk, pe 12 septembrie.
Potrivit lui Brovdi, Grunis este al șaptelea general rus ucis de această unitate a armatei ucrainene, structură creată în timpul războiului lansat de Rusia în februarie 2022. O sursă ucraineană a relatat că atacul a avut loc în partea regiunii Donețk aflată sub ocupație rusă.
Informația privind circumstanțele exacte ale morții nu a fost însă verificată independent de The Moscow Times. Publicația a relatat că Alaudinov a confirmat moartea generalului, fără să precizeze momentul sau condițiile în care acesta și-a pierdut viața.
„A plecat dintre noi ca un erou care și-a îndeplinit datoria sacră”, a declarat Apti Alaudinov, fără să ofere alte detalii despre circumstanțele morții lui Grunis.
Grunis îi raportase lui Putin despre Kostiantinivka
Anton Grunis ajunsese în atenția lui Vladimir Putin cu puțin timp înainte de moarte. Generalul fusese cel care îl informase personal pe președintele rus despre capturarea orașului Kostiantinivka, din regiunea Donețk, în luna iulie.
Kievul a negat însă că armata rusă ar fi capturat complet orașul.
Comandantul ucrainean Robert Brovdi a susținut că Grunis fusese desemnat să-i transmită lui Putin informațiile despre presupusa ocupare a Kostiantinivka. Potrivit acestuia, președintele rus a lăudat ulterior rezultatele obținute pe câmpul de luptă de generalul de origine lituaniană.
Grunis comanda Brigada 4 Separată de Gardă de Infanterie Motorizată a forțelor armate ruse, unitate care a avut un rol important în ofensiva Rusiei din regiunea Donețk.
În luna iulie, generalul îi raportase lui Putin că trupele ruse au preluat controlul asupra Kostiantinivka, unul dintre cele patru orașe puternic fortificate care formează ceea ce Ucraina numește „centura de fortărețe” din Donețk.
Anterior, Grunis se lăudase că trupele sale au „feliat orașul ca pe o plăcintă”, după ce au ocolit pozițiile defensive ucrainene de-a lungul rezervoarelor locale.
Putin îl lăudase pentru modul în care lupta
Anton Grunis fusese remarcat public de Vladimir Putin și înainte de raportul privind Kostiantinivka.
În 2023, președintele rus îl descria drept un comandant „cu un nume de familie lituanian, născut în Kazan, care luptă strălucit”.
La sfârșitul lunii august, Ministerul rus al Apărării a anunțat că generalul a fost decorat cu Steaua de Aur a Eroului Federației Ruse, cea mai înaltă distincție militară rusă. Informația privind acordarea distincției a fost publicată la 27 august, iar medalia i-a fost înmânată de ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov.
Distincția a venit după participarea trupelor aflate sub comanda sa la luptele pentru Kostiantinivka și după raportul prezentat lui Vladimir Putin privind capturarea orașului.
Astfel, moartea generalului a fost anunțată la doar câteva săptămâni după acordarea celei mai înalte distincții de stat pentru serviciul militar.
Un general devenit cunoscut după raportul către Kremlin
Grunis a ocupat funcția de comandant al Brigăzii 4 Separate de Gardă de Infanterie Motorizată, formațiune care a participat la ofensiva rusă din regiunea Donețk.
Rolul său în luptele pentru Kostiantinivka l-a adus în fața lui Vladimir Putin, căruia i-a prezentat personal situația de pe front și a raportat capturarea orașului.
La câteva săptămâni după acel moment, Rusia i-a acordat titlul de Erou al Federației Ruse, iar autoritățile de la Moscova au prezentat acțiunile sale militare drept parte a succeselor armatei ruse în Donețk.
Ulterior, Robert Brovdi a anunțat că același general a fost ucis într-o operațiune desfășurată de forțele ucrainene de sisteme fără pilot în regiunea Donețk.