Ministru australian, amenințat cu un glonț gravat cu „șobolan”. Ce a descoperit pe mașina sa

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 oct. 2026, 11:19

Ministrul australian Paul Edbrooke spune că a fost urmărit și hărțuit după ce a găsit un glonț gravat cu detalii personale și cuvântul „șobolan” pe capota mașinii sale. Incidentul vine la o săptămână după ce parlamentara australiană Helen Haines a fost victima unui atac cu mașina.

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