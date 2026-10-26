Ministru australian, amenințat cu un glonț gravat cu „șobolan”. Ce a descoperit pe mașina sa

Ministrul australian Paul Edbrooke spune că a fost urmărit și hărțuit după ce a găsit un glonț gravat cu detalii personale și cuvântul „șobolan” pe capota mașinii sale. Incidentul vine la o săptămână după ce parlamentara australiană Helen Haines a fost victima unui atac cu mașina.
Un ministru australian a găsit un glonț gravat cu datele sale personale pe mașină
Paul Edbrooke, ministrul pentru servicii de urgență din statul australian Victoria, a descoperit glonțul sâmbătă, 24 octombrie, după ce participase la un eveniment comunitar. Fost pompier și membru al Partidului Laburist, acesta a povestit că lipsise aproximativ o oră, iar la întoarcere a găsit obiectul pe capota autoturismului.
Pe glonț era gravat fostul său număr de identificare de pompier, format din cinci cifre. Ministrul a explicat că este vorba despre o informație personală, cunoscută în special de persoane care lucrează în acest domeniu. Edbrooke consideră că cineva l-ar fi urmărit și i-ar fi identificat mașina, însă a precizat că nu știe cine a lăsat glonțul.
Poliția din statul Victoria a deschis o anchetă pentru a stabili cine se află în spatele amenințării. Cazul este investigat de unitatea specializată în probleme de securitate.
Paul Edbrooke vorbește despre amenințări și hărțuire. Conflictul cu sindicatul pompierilor
Ministrul susține că a primit amenințări și mesaje agresive pe rețelele de socializare din partea unui grup restrâns de persoane din United Firefighters Union (UFU), sindicatul pompierilor. Acesta a subliniat însă că respectivele comportamente nu îi reprezintă pe toți membrii organizației, conform The Guardian.
Declarațiile vin pe fondul unui conflict de lungă durată între sindicat și Fire Rescue Victoria, instituție aflată sub supravegherea ministrului. Disputa privește un acord salarial asupra căruia părțile nu au reușit să ajungă la o înțelegere din 2021. Secretarul sindicatului din statul Victoria, Peter Marshall, a condamnat incidentul și a transmis că persoana care a lăsat glonțul nu reprezintă organizația sau pompierii. Deocamdată, autoritățile nu au identificat persoana responsabilă și nu au stabilit existența unei legături între amenințare și conflictul sindical.
O parlamentară australiană a rămas fără ambele picioare după un atac cu mașina
Tot săptămâna trecută, o altă parlamentară australiană a fost amenințată, după ce un bărbat ar fi intimidat personalul biroului său folosind un nunchaku, o armă utilizată în artele marțiale. Până în prezent, nu există informații care să indice că aceste incidente ar avea legătură între ele.