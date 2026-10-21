Deputata din Australia care a fost lovită intenționat cu mașina a rămas fără ambele picioare. Ce au descoperit anchetatorii

O deputată din Australia a suferit amputarea ambelor picioare după ce a fost lovită intenționat de două ori cu o mașină, în fața biroului său parlamentar. Helen Haines, în vârstă de 65 de ani, se află internată în stare critică într-un spital din Melbourne, iar medicii au fost nevoiți să recurgă la intervenții chirurgicale pentru a-i salva viața. Soțul politicienei a confirmat miercuri, 21 octombrie, că aceasta și-a pierdut ambele picioare, după ce chirurgii au încercat inițial să îl salveze pe cel drept. Între timp, șoferul suspectat că a provocat atacul a fost arestat și pus sub acuzare, iar cazul este investigat inclusiv de autoritățile australiene specializate în combaterea terorismului.
Incidentul s-a produs luni, 19 octombrie, în localitatea Wangaratta, situată la nord-est de Melbourne. Deputata independentă Helen Haines a fost lovită de un autoturism Toyota Land Cruiser, în apropierea biroului său electoral. Potrivit martorilor, șoferul ar fi lovit-o o dată, după care ar fi dat cu spatele și ar fi intrat din nou cu mașina în ea. Așa cum s-a relatat imediat după atacul asupra deputatei australiene, femeia a fost transportată de urgență la spital, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările incidentului.
Deputata a rămas fără ambele picioare. Soțul ei a dezvăluit ce s-a întâmplat la spital
Helen Haines a fost transportată cu elicopterul la un spital din Melbourne, unde medicii au intervenit pentru tratarea rănilor grave suferite în urma impactului. Piciorul stâng i-a fost amputat chiar în ziua atacului, iar chirurgii au încercat ulterior să îl salveze pe cel drept. Miercuri, medicii au fost nevoiți să efectueze și cea de-a doua amputare. Phil Haines, soțul deputatei, a vorbit public despre starea acesteia și despre momentele dificile prin care trece familia. El a explicat că, în ciuda rănilor extrem de grave, soția sa este în viață și primește în continuare îngrijiri medicale.
„Piciorul stâng al lui Helen a fost amputat luni. Speram că piciorul drept putea fi salvat, dar (...) chirurgii au fost nevoiți să îi amputeze și piciorul drept.
Am fost într-adevăr mișcați de susținerea primită din Australia și din străinătate.
Partea bună din toate acestea e că Helen este în viață și stabilizată. Asta e cel mai important pentru familia noastră”, a declarat Phil Haines, soțul deputatei. Deși familia a transmis că starea politicienei a fost stabilizată, reprezentanții spitalului au precizat că aceasta rămâne în stare critică. Recuperarea se anunță una de lungă durată, iar apropiații deputatei au mulțumit personalului medical și tuturor celor care au intervenit pentru a-i salva viața.
Suspectul, un bărbat de 43 de ani, a fost adus în fața instanței
Bărbatul acuzat de producerea atacului este Brendan Nugent, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în Tarrawingee, o localitate din circumscripția electorală reprezentată de Helen Haines. Acesta a fost imobilizat de persoane aflate în apropierea locului incidentului, înainte de sosirea polițiștilor, care l-au arestat.
Miercuri, suspectul a compărut pentru prima dată în fața unei instanțe din Wangaratta. Acesta este acuzat de conducere periculoasă care a provocat vătămări grave, provocarea intenționată de vătămări grave și rănirea unui oficial federal. Potrivit documentelor judiciare, bărbatul mai este acuzat de cultivarea și posesia de canabis.
Avocatul lui Brendan Nugent a declarat în instanță că bărbatul suferă de o afecțiune neurologică rară, numită mielită transversală idiopatică, și că a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru o contuzie. Apărătorul a invocat și posibile probleme de sănătate mintală, precizând însă că acestea nu au fost diagnosticate oficial. Potrivit avocatului, Nugent nu are antecedente judiciare. Suspectul nu a solicitat eliberarea pe cauțiune și va rămâne în arest, următorul termen al procedurilor judiciare fiind stabilit pentru 4 februarie 2027.
Poliția antiteroristă investighează atacul. Motivul agresiunii nu a fost stabilit
Autoritățile australiene consideră că Helen Haines a fost vizată în mod deliberat de șoferul autoturismului. Ancheta implică și structuri specializate în combaterea terorismului, însă până în prezent nu a fost stabilită motivația atacului. Șefa Poliției Federale Australiene, Krissy Barrett, a declarat că autoritățile nu dețineau informații care să indice existența unui pericol iminent din partea suspectului.
„Nu am avut nicio informație exactă care ar fi indicat ceva atât de atroce cum au fost cele întâmplate luni după-amiază”, a declarat Krissy Barrett.
La rândul său, șeful poliției din statul Victoria, Mike Bush, a precizat că motivul atacului trebuie investigat în continuare. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, iar informațiile disponibile până în prezent sugerează că ar fi fost vorba despre un incident izolat.
Atacul a provocat îngrijorare în Australia, unde violența împotriva politicienilor este relativ rară. Cazul a readus în discuție siguranța parlamentarilor și măsurile de protecție necesare pentru persoanele care ocupă funcții publice.
Cine este Helen Haines, deputata atacată în Australia
Helen Haines este deputată independentă în Parlamentul Australiei, unde reprezintă circumscripția Indi, din statul Victoria. A fost aleasă pentru prima dată în 2019 și și-a păstrat mandatul în urma alegerilor din 2022 și 2025.
Înainte de a intra în politică, aceasta a lucrat ca asistentă medicală, moașă și cercetătoare în domeniul sănătății. În activitatea parlamentară, s-a implicat în proiecte privind schimbările climatice, accesul la locuințe în zonele regionale și îmbunătățirea serviciilor pentru comunitățile din afara marilor orașe. Atacul asupra sa a provocat reacții la nivelul autorităților australiene, premierul Anthony Albanese condamnând violența și exprimându-și sprijinul pentru deputată și familia acesteia.