Deputata din Australia care a fost lovită intenționat cu mașina a rămas fără ambele picioare. Ce au descoperit anchetatorii

Publicat 21 oct. 2026, 14:02 Actualizat 21 oct. 2026, 14:17

O deputată din Australia a suferit amputarea ambelor picioare după ce a fost lovită intenționat de două ori cu o mașină, în fața biroului său parlamentar. Helen Haines, în vârstă de 65 de ani, se află internată în stare critică într-un spital din Melbourne, iar medicii au fost nevoiți să recurgă la intervenții chirurgicale pentru a-i salva viața. Soțul politicienei a confirmat miercuri, 21 octombrie, că aceasta și-a pierdut ambele picioare, după ce chirurgii au încercat inițial să îl salveze pe cel drept. Între timp, șoferul suspectat că a provocat atacul a fost arestat și pus sub acuzare, iar cazul este investigat inclusiv de autoritățile australiene specializate în combaterea terorismului.

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