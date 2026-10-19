Deputată în stare critică după ce a fost lovită de o mașină în fața biroului. Anchetă antiteroristă în Australia

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 19 oct. 2026, 12:53

O deputată din Australia se află în stare critică după ce a fost lovită de o mașină chiar în fața biroului său. Helen Haines, în vârstă de 65 de ani, a fost transportată de urgență la spital, iar autoritățile au declanșat o anchetă la care participă și structurile de combatere a terorismului. Un bărbat de 43 de ani a fost arestat, iar polițiștii au descoperit un cuțit în autoturismul implicat. Deocamdată, anchetatorii încearcă să stabilească dacă femeia a fost lovită intenționat.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politica externa