Deputată în stare critică după ce a fost lovită de o mașină în fața biroului. Anchetă antiteroristă în Australia

O deputată din Australia se află în stare critică după ce a fost lovită de o mașină chiar în fața biroului său. Helen Haines, în vârstă de 65 de ani, a fost transportată de urgență la spital, iar autoritățile au declanșat o anchetă la care participă și structurile de combatere a terorismului. Un bărbat de 43 de ani a fost arestat, iar polițiștii au descoperit un cuțit în autoturismul implicat. Deocamdată, anchetatorii încearcă să stabilească dacă femeia a fost lovită intenționat.
Deputată din Australia, lovită de un SUV în fața biroului său
Incidentul s-a produs luni, 19 octombrie, în jurul orei 15:35, în localitatea Wangaratta, din statul Victoria, la nord-est de Melbourne. Helen Haines, deputată independentă care reprezintă circumscripția Indi din 2019, se afla într-o parcare și descărca lucruri din portbagajul unei mașini când a fost lovită de un SUV Toyota Land Cruiser alb. În urma impactului, parlamentara a suferit răni grave și a fost transportată cu elicopterul la spital.
Un bărbat de 43 de ani, din Tarrawingee, a fost imobilizat la fața locului de un trecător, înainte ca polițiștii să îl aresteze. Suspectul a fost dus în custodie pentru audieri. În timpul verificărilor, oamenii legii au găsit un cuțit în autoturismul implicat în incident. Poliția încearcă acum să stabilească dacă bărbatul a lovit-o intenționat pe deputată și dacă cei doi se cunoșteau înainte de atac.
Anchetă antiteroristă după atacul asupra deputatei Helen Haines
Premierul australian Anthony Albanese a confirmat că a fost declanșată o anchetă de amploare și că unitatea comună de combatere a terorismului a fost activată. Șeful Guvernului a precizat însă că este prea devreme pentru a stabili motivul atacului. La rândul său, superintendentul interimar Ashley Mason a transmis că nu există alte amenințări la adresa populației, conform Sky.com.
Anthony Albanese a vorbit și despre parlamentara rănită, pe care a descris-o drept o persoană respectată de colegii săi și de comunitatea pe care o reprezintă.
Albanese a mai spus că Helen Haines este „foarte iubită” și că incidentul reprezintă un „șoc incredibil” pentru comunitatea sa.
Familia deputatei a transmis un mesaj. Peste 1.000 de amenințări la adresa politicienilor australieni
Familia parlamentarei a confirmat că Helen Haines primește îngrijiri medicale și le-a mulțumit celor care au intervenit imediat după incident. Într-o declarație relatată de ABC News, apropiații deputatei au transmis că nu vor oferi, deocamdată, alte informații despre starea acesteia. Între timp, ministrul australian al Afacerilor Interne, Tony Burke, a prezentat date privind amenințările la adresa politicienilor. Potrivit acestuia, în anul financiar 2025-2026 au fost înregistrate peste 1.000 de amenințări împotriva oamenilor politici.