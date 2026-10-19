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Deputată în stare critică după ce a fost lovită de o mașină în fața biroului. Anchetă antiteroristă în Australia

Deputată Australia lovită de mașină

Deputată Australia lovită de mașină

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 19 oct. 2026, 12:53

O deputată din Australia se află în stare critică după ce a fost lovită de o mașină chiar în fața biroului său. Helen Haines, în vârstă de 65 de ani, a fost transportată de urgență la spital, iar autoritățile au declanșat o anchetă la care participă și structurile de combatere a terorismului. Un bărbat de 43 de ani a fost arestat, iar polițiștii au descoperit un cuțit în autoturismul implicat. Deocamdată, anchetatorii încearcă să stabilească dacă femeia a fost lovită intenționat.

Deputată din Australia, lovită de un SUV în fața biroului său

Incidentul s-a produs luni, 19 octombrie, în jurul orei 15:35, în localitatea Wangaratta, din statul Victoria, la nord-est de Melbourne. Helen Haines, deputată independentă care reprezintă circumscripția Indi din 2019, se afla într-o parcare și descărca lucruri din portbagajul unei mașini când a fost lovită de un SUV Toyota Land Cruiser alb. În urma impactului, parlamentara a suferit răni grave și a fost transportată cu elicopterul la spital.

Un bărbat de 43 de ani, din Tarrawingee, a fost imobilizat la fața locului de un trecător, înainte ca polițiștii să îl aresteze. Suspectul a fost dus în custodie pentru audieri. În timpul verificărilor, oamenii legii au găsit un cuțit în autoturismul implicat în incident. Poliția încearcă acum să stabilească dacă bărbatul a lovit-o intenționat pe deputată și dacă cei doi se cunoșteau înainte de atac.

Anchetă antiteroristă după atacul asupra deputatei Helen Haines

Premierul australian Anthony Albanese a confirmat că a fost declanșată o anchetă de amploare și că unitatea comună de combatere a terorismului a fost activată. Șeful Guvernului a precizat însă că este prea devreme pentru a stabili motivul atacului. La rândul său, superintendentul interimar Ashley Mason a transmis că nu există alte amenințări la adresa populației, conform Sky.com.

Anthony Albanese a vorbit și despre parlamentara rănită, pe care a descris-o drept o persoană respectată de colegii săi și de comunitatea pe care o reprezintă.

Helen Haines este incredibil de muncitoare, este extrem de inteligentă, dar cel mai important este o ființă umană complet decentă - plină de integritate și este respectată în tot parlamentul și de către toți cei care intră în contact cu ea. Toate gândurile noastre sunt alături de Helen, familia ei, prietenii ei, echipa ei și comunitatea ei în aceste momente extrem de dificile. Ne rugăm pentru recuperarea ei completă

— a declarat Anthony Albanese.

Albanese a mai spus că Helen Haines este „foarte iubită” și că incidentul reprezintă un „șoc incredibil” pentru comunitatea sa.

Familia deputatei a transmis un mesaj. Peste 1.000 de amenințări la adresa politicienilor australieni

Familia parlamentarei a confirmat că Helen Haines primește îngrijiri medicale și le-a mulțumit celor care au intervenit imediat după incident. Într-o declarație relatată de ABC News, apropiații deputatei au transmis că nu vor oferi, deocamdată, alte informații despre starea acesteia. Între timp, ministrul australian al Afacerilor Interne, Tony Burke, a prezentat date privind amenințările la adresa politicienilor. Potrivit acestuia, în anul financiar 2025-2026 au fost înregistrate peste 1.000 de amenințări împotriva oamenilor politici.

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