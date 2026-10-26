Opt state UE cer reguli mai stricte pentru noile produse cu nicotină: o soluție simplistă pentru o realitate complexă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 oct. 2026, 17:59

Opt state membre ale Uniunii Europene – Olanda, Belgia, Finlanda, Franța, Ungaria, Letonia, Slovenia și Spania – au transmis recent Comisiei Europene o scrisoare prin care solicită extinderea interdicțiilor pentru produsele cu nicotină. Propunerile includ limite stricte de nicotină, standardizarea produselor și dispozitivelor, ambalaje neutre, restricții extinse privind aromele, interzicerea publicității și posibilitatea ca statele membre să poată interzice anumite categorii de produse. Documentul propune blocarea accesului pe piața europeană pentru noile produse care conțin nicotină sau substanțe cu proprietăți similare, inclusiv pentru anumite produse fără nicotină care reproduc caracteristicile acestora.

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