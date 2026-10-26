O româncă stabilită în Marea Britanie, acuzată de trafic de persoane în Irlanda. Femeia ar fi încercat să introducă ilegal bărbați prin aeroport

O româncă în vârstă de 34 de ani, care locuiește în Marea Britanie, a fost pusă sub acuzare în Irlanda, fiind suspectată că ar fi ajutat mai mulți bărbați să intre ilegal în țară prin Aeroportul din Dublin. Potrivit informațiilor prezentate în instanță, femeia ar fi fost implicată în două astfel de cazuri în decurs de numai două săptămâni, în cursul acestei luni.
Daniela Rusescu, domiciliată la Old Barn Court, Northampton, în Regatul Unit, s-a prezentat în fața Tribunalului Districtual din Dublin, unde au fost discutate acuzațiile care i se aduc.
Poliția irlandeză se opune eliberării pe cauțiune
În cadrul procedurilor judiciare, Biroul Național pentru Imigrație al poliției irlandeze, Garda National Immigration Bureau, s-a opus acordării cauțiunii. Reprezentanții instituției au invocat riscul ca femeia să părăsească jurisdicția, în condițiile în care aceasta locuiește în Anglia.
Instanța urmează să analizeze situația în cadrul procedurilor legale, iar acuzațiile formulate împotriva româncei trebuie examinate potrivit legislației irlandeze, conform crimeworld.com.
Două cazuri investigate în decurs de două săptămâni
Potrivit informațiilor prezentate în instanță, femeia este acuzată că ar fi fost implicată în introducerea unor bărbați în Irlanda prin Aeroportul din Dublin, în două incidente petrecute la un interval de aproximativ două săptămâni, în luna octombrie.
Cazul este analizat de autoritățile irlandeze, care investighează presupusele încălcări ale legislației privind imigrația și intrarea în țară.