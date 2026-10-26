O româncă stabilită în Marea Britanie, acuzată de trafic de persoane în Irlanda. Femeia ar fi încercat să introducă ilegal bărbați prin aeroport

Publicat 26 oct. 2026, 19:46 Actualizat 26 oct. 2026, 19:47

O româncă în vârstă de 34 de ani, care locuiește în Marea Britanie, a fost pusă sub acuzare în Irlanda, fiind suspectată că ar fi ajutat mai mulți bărbați să intre ilegal în țară prin Aeroportul din Dublin. Potrivit informațiilor prezentate în instanță, femeia ar fi fost implicată în două astfel de cazuri în decurs de numai două săptămâni, în cursul acestei luni.

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