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Extern· 2 min citire
Regele Charles și regina Camilla, vizită la Grădina Zoologică din Londra, în plin val de caniculă. „Aș vrea să mă alătur pinguinilor în bazin”, a glumit monarhul
Regele Charles la zoo/Profimedia
Regele Charles al III-lea și regina Camilla au lăsat deoparte protocolul în timpul unei vizite la Grădina Zoologică din Londra, unde au participat la activități dedicate îngrijirii animalelor. În plin val de caniculă care afectează Marea Britanie zilele acestea, monarhul a făcut și o glumă despre pinguinii pe care i-a întâlnit. „Aș vrea să mă alătur pinguinilor în bazin”, a glumit monarhul.
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