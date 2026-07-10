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Regele Charles și regina Camilla, vizită la Grădina Zoologică din Londra, în plin val de caniculă. „Aș vrea să mă alătur pinguinilor în bazin”, a glumit monarhul

Regele Charles la zoo/Profimedia

Regele Charles la zoo/Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 11:53

Regele Charles al III-lea și regina Camilla au lăsat deoparte protocolul în timpul unei vizite la Grădina Zoologică din Londra, unde au participat la activități dedicate îngrijirii animalelor. În plin val de caniculă care afectează Marea Britanie zilele acestea, monarhul a făcut și o glumă despre pinguinii pe care i-a întâlnit. „Aș vrea să mă alătur pinguinilor în bazin”, a glumit monarhul.

Consult veterinar pentru un pinguin Humboldt

În timpul vizitei, regele și regina au folosit stetoscopuri pentru a asculta bătăile inimii unui pinguin Humboldt, pe care l-au ținut cu grijă în brațe. În apropiere, alți pinguini se plimbau pe plaja amenajată și înotau în bazin, relatează Express.co.uk. și publicația Independent.

Regele Charles la zoo/Profimedia

Pe fondul temperaturilor ridicate din Regatul Unit, Charles a stârnit zâmbete când a spus: „Aș vrea să mă alătur pinguinilor în bazin”, făcând referire la căldura resimțită în timpul vizitei.

Au hrănit o țestoasă și au pictat un melc

Programul a inclus și o oprire la țarcul lui Polly, o țestoasă gigantică din Galápagos, în vârstă de 32 de ani. Regina Camilla a hrănit animalul cu plante, în timp ce regele a urmărit momentul alături de vizitatorii prezenți.

Cuplul regal a participat și la o activitate artistică, pictând un model de melc, într-un gest simbolic dedicat proiectelor de educație și conservare desfășurate de grădina zoologică.

Vizită dedicată aniversării a 200 de ani a ZSL

Vizita a marcat 200 de ani de la înființarea Societății Zoologice din Londra (ZSL), organizația care administrează Grădina Zoologică din Londra și Grădina Zoologică Whipsnade.

Cu această ocazie, reprezentanții ZSL au prezentat și planurile pentru un nou centru dedicat cercetării bolilor la animale, pregătirii medicilor veterinari și susținerii proiectelor internaționale de conservare a faunei sălbatice.

Regele Charles se află la prima vizită oficială la Grădina Zoologică din Londra în calitate de patron al ZSL, rol deținut de fiecare monarh britanic încă din 1828.

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