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Extern· 2 min citire
Autoritățile siriene: Celula din spatele atentatelor de la Damasc, afiliată Statului Islamic. Suspecții au fost arestați
Atac bombă Damasc/ Profimedia
Publicat10 iul. 2026, 09:56
Actualizat10 iul. 2026, 09:57
Autoritățile siriene susțin că au identificat și reținut membrii celulei responsabile pentru cele două atentate cu bombă produse marți la Damasc, în timpul vizitei președintelui francez Emmanuel Macron. Potrivit anchetatorilor, gruparea este afiliată organizației jihadiste Statul Islamic (SI).
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