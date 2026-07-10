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Autoritățile siriene: Celula din spatele atentatelor de la Damasc, afiliată Statului Islamic. Suspecții au fost arestați

Atac bombă Damasc/ Profimedia

Atac bombă Damasc/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 iul. 2026, 09:56
Actualizat10 iul. 2026, 09:57

Autoritățile siriene susțin că au identificat și reținut membrii celulei responsabile pentru cele două atentate cu bombă produse marți la Damasc, în timpul vizitei președintelui francez Emmanuel Macron. Potrivit anchetatorilor, gruparea este afiliată organizației jihadiste Statul Islamic (SI).

Ministerul sirian de Interne a anunțat că persoanele suspectate de organizarea celor două atacuri cu bombă de la Damasc au fost arestate în urma unor operațiuni desfășurate simultan în mai multe cartiere din capitală și din împrejurimi.

„Celula responsabilă de atacurile teroriste care au vizat Damascul acum două zile se află în mâinile noastre”, a transmis joi seară, pe platforma X, ministrul de Interne Anas Khattab. Oficialul a precizat că identitatea suspecților, rolurile acestora și afilierile vor fi făcute publice după finalizarea anchetei.

Ulterior, șeful Securității Interne din regiunea Damasc, Ahmad al-Dalati, a declarat la televiziunea de stat că primele concluzii ale investigației indică faptul că gruparea este afiliată organizației jihadiste Statul Islamic (SI).

Potrivit autorităților, suspecții au fost capturați în patru cartiere din Damasc, dintre care două sunt locuite preponderent de membri ai comunității alawite, din care provine și familia fostului președinte Bashar al-Assad.

Cele două explozii au avut loc marți dimineață, aproape simultan, în apropierea hotelului de lux Four Seasons, unde președintele francez Emmanuel Macron își petrecuse noaptea. În urma atentatelor, o persoană și-a pierdut viața, iar alte 38 au fost rănite.

La momentul producerii exploziilor, liderul francez plecase deja pentru o întâlnire cu președintele sirian Ahmad al-Sharaa.

Vizita lui Emmanuel Macron în Siria a fost una istorică, acesta devenind primul lider al unei puteri occidentale care ajunge în această țară după instalarea la putere, la 8 decembrie 2024, a coaliției jihadiste care l-a înlăturat pe Bashar al-Assad, punând capăt regimului acestuia după mai bine de 13 ani de război civil.

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