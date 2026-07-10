Autoritățile siriene: Celula din spatele atentatelor de la Damasc, afiliată Statului Islamic. Suspecții au fost arestați

Publicat 10 iul. 2026, 09:56 Actualizat 10 iul. 2026, 09:57

Autoritățile siriene susțin că au identificat și reținut membrii celulei responsabile pentru cele două atentate cu bombă produse marți la Damasc, în timpul vizitei președintelui francez Emmanuel Macron. Potrivit anchetatorilor, gruparea este afiliată organizației jihadiste Statul Islamic (SI).

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