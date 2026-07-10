Coreea de Nord își consolidează arsenalul nuclear. Kim Jong Un accelerează modernizarea armatei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 07:35

Coreea de Nord intenționează să își dezvolte capacitățile nucleare atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, în cadrul unui amplu program de modernizare a armatei. Anunțul a fost făcut în urma unei reuniuni a Comisiei Militare Centrale a Partidului Muncitorilor, potrivit agenției oficiale de presă KCNA.

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