Coreea de Nord își consolidează arsenalul nuclear. Kim Jong Un accelerează modernizarea armatei

Coreea de Nord intenționează să își dezvolte capacitățile nucleare atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, în cadrul unui amplu program de modernizare a armatei. Anunțul a fost făcut în urma unei reuniuni a Comisiei Militare Centrale a Partidului Muncitorilor, potrivit agenției oficiale de presă KCNA.
Phenianul își extinde programul nuclear
În cadrul reuniunii conduse de liderul nord-coreean Kim Jong Un, autoritățile au aprobat noi măsuri pentru consolidarea capacității militare a țării. Potrivit KCNA, obiectivul este întărirea forței nucleare și continuarea procesului de modernizare și specializare a infrastructurii militare.
Planul prevede dezvoltarea arsenalului nuclear atât din punct de vedere calitativ, prin tehnologii mai avansate, cât și cantitativ, prin creșterea capacităților existente.
Investiții în baze navale și sisteme de luptă
Pe lângă extinderea programului nuclear, regimul de la Phenian a anunțat că va accelera modernizarea sistemelor de luptă și construirea unor baze navale moderne.
Autoritățile nord-coreene susțin că aceste măsuri sunt necesare pentru consolidarea capacității de apărare a țării și pentru creșterea nivelului de pregătire militară.
Kim Jong Un: „Doar o armată puternică poate garanta pacea”
În discursul susținut în fața conducerii militare, Kim Jong Un a declarat că securitatea Coreei de Nord poate fi asigurată doar printr-o armată puternică, capabilă să neutralizeze orice amenințare externă.
În ultimele luni, liderul nord-coreean a supervizat mai multe teste de armament, inclusiv verificarea sistemelor de luptă ale distrugătorului Kang Kon, o navă militară de 5.000 de tone care a fost reparată după un incident produs în timpul lansării la apă.
Kim Jong Un a afirmat anterior că Marina nord-coreeană va fi echipată cu arme nucleare, în cadrul strategiei de consolidare a capacităților de descurajare.
Programul nuclear continuă în ciuda sancțiunilor
Coreea de Nord se declară un „stat nuclear ireversibil” încă din 2019, după eșecul negocierilor privind denuclearizarea purtate cu Statele Unite. Regimul de la Phenian susține că dezvoltarea armelor nucleare este esențială pentru descurajarea unui eventual atac din partea SUA și a Coreei de Sud.
Din cauza programului său nuclear și balistic, Coreea de Nord este vizată de numeroase sancțiuni internaționale. În ciuda acestora, autoritățile nord-coreene continuă să investească în modernizarea armatei și în extinderea capacităților militare.
Coreea de Nord și Coreea de Sud se află în continuare, din punct de vedere tehnic, în stare de război, întrucât conflictul din perioada 1950–1953 s-a încheiat printr-un armistițiu, fără semnarea unui tratat de pace. Frontiera dintre cele două state este delimitată de una dintre cele mai militarizate zone din lume.