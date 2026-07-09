Rusia ar putea ataca bazele NATO din România și statele baltice

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 iul. 2026, 20:22

Rusia ar putea ataca bazele NATO din România și din statele baltice, transmit surse apropiate de Putin! Amenințările dictatorului de la Kremlin vin după atacurile tot mai intense lansate de ucrainieni și declarațiile făcute de Donald Trump! Putin transmite prin purtătorul său de cuvânt că o nouă escaladare nu va face decât să prelungească războiul și respinge ideea instituirii unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. Totul, în timp ce președintele american a spus că lovirea unor ținte aflate tot mai adânc pe teritoriul Rusiei ar putea să ajute la oprirea conflictului.

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