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Rusia ar putea ataca bazele NATO din România și statele baltice

Vladimir Putin

Vladimir Putin

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 iul. 2026, 20:22

Rusia ar putea ataca bazele NATO din România și din statele baltice, transmit surse apropiate de Putin! Amenințările dictatorului de la Kremlin vin după atacurile tot mai intense lansate de ucrainieni și declarațiile făcute de Donald Trump! Putin transmite prin purtătorul său de cuvânt că o nouă escaladare nu va face decât să prelungească războiul și respinge ideea instituirii unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. Totul, în timp ce președintele american a spus că lovirea unor ținte aflate tot mai adânc pe teritoriul Rusiei ar putea să ajute la oprirea conflictului.

Avertisment de proporții din partea unui apropiat al Kremlinului

Sursele spun că Vladimir Putin respinge intențiile Kievului de a se așeza la masa negocierilor. Dictatorul de la Kremlin este furios după atacurile cu drone lansate de ucrainieni asupra rafinăriilor și porturilor rusești și ar fi dispus să intensifice luptele chiar în lunile următoare. Un fost oficial din Ministerul Apărării spune că următoarea fază ar putea consta chiar în atacuri asupra bazelor NATO din Statele Baltice și din România.

Kremlinul acuză că impunerea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei ar implica operațiuni militare NATO pe teritoriul ucrainean.

„Până acum nu au existat astfel de declarații. Anterior, nimeni nu a discutat despre închiderea spațiului aerian. În orice caz, ar însemna că forțele armate ale unei țări membre NATO vor opera pe teritoriul Ucrainei.”, a zis Dmitri Peskov, secretar de presă al Kremlinului.

La Ankara, Donald Trump a confirmat că este pregătit să sprijine crearea unei zone de interdicție aeriană și a apreciat că o intensificare a loviturilor ucrainiene ar putea ajuta la încheierea războiului. Cu toate acestea, Putin amenință cu repercusiuni la fel de mari.

„Cu cât mai mult ne va lovi regimul de la Kiev infrastructura, cu atât mai mult vom extinde zona de securitate. Prin urmare, o escaladare va prelungi probabil „operațiunea militară specială”.”, a completat secretarul de presă al Kremlinului.

Eforturile de mediere ale Statelor Unite sunt într-un punct mort încă de la începutul războiului din Iran. Totuși, Donald Trump a transmis că discută cu Putin, dar că este un „personaj dificil”.

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