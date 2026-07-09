Kremlinul, foc și pară după intensificarea atacurilor ucrainene asupra Rusiei: „Nu fac decât să prelungească războiul”

Kremlinul a declarat joi că intensificarea loviturilor ucrainene împotriva Rusiei nu va face decât să 'prelungească' războiul, după ce președintele american Donald Trump a sugerat că acestea ar putea presa Moscova să negocieze încetarea ostilităților.
'Cu cât regimul de la Kiev va lovi mai mult infrastructurile noastre, cu atât mai mult va trebui să extindem zona de securitate' pe front, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.
'O nouă escaladare ar putea prelungi operațiunea militară specială', a adăugat el, referindu-se la ofensiva purtată de Rusia în Ucraina din februarie 2022.
Declarațiile lui Donald Trump
Donald Trump a apreciat miercuri că o 'escaladare' a loviturilor ucrainene ar putea 'ajuta la încheierea' războiului declanșat de Rusia.
Secretarul de stat american Marco Rubio afirmase la rândul său că 'rușii au din ce în ce mai multe dificultăți în a-și apăra propriul spațiu aerian' și a spus că Washingtonul speră că această situație 'va permite de acum înainte să creeze condițiile necesare pentru a negocia sfârșitul acestui război'.
Kremlinul acuză Washingtonul de „eroare de judecată”
Dmitri Peskov a menționat la rândul său 'erorile de judecată' ale Washingtonului 'potrivit cărora escaladarea și presiunea militară ar permite favorizarea unei reveniri pe calea reglementării pașnice'.
'Este o idee greșită. De aceea, agravarea tensiunilor și acțiunile care duc la o escaladare nu vor contribui în niciun caz la procesul de pace', a adăugat el.
Ucraina și-a intensificat de mai multe luni atacurile cu drone, vizând în special rafinării, depozite de petrol și nave-cargo pe mare, ceea ce a provocat penurii de carburant în Rusia.
Eforturile de mediere ale SUA pentru o încetare a focului sunt în impas de la începutul războiului în Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie.
În pofida sprijinului reînnoit al lui Trump pentru Ucraina la recentul summit al NATO, Kremlinul a declarat că vede din partea Washingtonului o 'voință de a contribui la punerea în aplicare a unui proces de pace'.