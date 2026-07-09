Kremlinul, foc și pară după intensificarea atacurilor ucrainene asupra Rusiei: „Nu fac decât să prelungească războiul”

Publicat 9 iul. 2026, 15:25 Sursă Agerpres

Kremlinul a declarat joi că intensificarea loviturilor ucrainene împotriva Rusiei nu va face decât să 'prelungească' războiul, după ce președintele american Donald Trump a sugerat că acestea ar putea presa Moscova să negocieze încetarea ostilităților.

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