Fosta asistentă a lui Jeffrey Epstein este contrazisă de victime după declarațiile date în fața Congresului: „Știa ce se întâmplă”

Lesley Groff, asistenta de lungă durată a lui Jeffrey Epstein, le-a spus membrilor Congresului american că nu le-a întâlnit niciodată pe fetele și tinerele femei care îi ofereau masaje lui Epstein. Aceasta a susținut și că nu știa nimic despre trecutul lor, inclusiv câți ani aveau.
Unele dintre supraviețuitoarele lui Epstein contestă însă această versiune. În interviuri acordate CNN, mai multe victime au spus că au cunoscut-o personal pe Groff, au discutat cu ea despre vârsta lor și au fost plătite direct de asistenta lui Epstein de-a lungul anilor, aspecte care contrazic mărturia dată de aceasta în fața congresmenilor.
Ce le-a spus Groff membrilor Congresului
Detaliile apar în interviul transcris pe care Lesley Groff l-a acordat Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților. Audierea a făcut parte din seria de discuții purtate anul acesta cu mai multe persoane din cercul lui Jeffrey Epstein.
Groff le-a spus membrilor comisiei că nu a știut niciodată despre abuzurile comise de Epstein asupra fetelor și femeilor. Aceasta a susținut că a fost înșelată de manipulările acestuia și că nu i-au fost cunoscute faptele reale.
Deși Groff a fost inclusă ca posibilă co-conspiratoare a lui Epstein în controversatul acord de neurmărire penală încheiat cu procurorii federali din Florida în 2008, ea nu a fost niciodată pusă sub acuzare.
„Știa ce se întâmplă”
O purtătoare de cuvânt a Comisiei de Supraveghere a declarat pentru CNN că instituția „analizează în prezent transcrierea declarației doamnei Groff în raport cu probele disponibile”.
„Lesley Groff știa ce se întâmpla în cercul apropiat al lui Epstein, motiv pentru care președintele comisiei, James Comer, ar fi trebuit să îi ceară să depună mărturie sub jurământ”, a declarat Sara Guerrero, director de comunicare al democratului Robert Garcia, principalul reprezentant al opoziției în comisie.
„Minciuna în fața Congresului este o infracțiune, iar oricine face acest lucru trebuie tras la răspundere, fără excepție”.
Mărturia lui Groff a amplificat frustrarea supraviețuitoarelor lui Epstein. Multe dintre acestea se tem că audierile Congresului nu vor duce la noi măsuri de responsabilizare. Ghislaine Maxwell este singura persoană condamnată în Statele Unite în legătură cu cazul Epstein, iar Departamentul Justiției a afirmat că nu există suficiente probe pentru alte acuzații, chiar și după publicarea a milioane de documente legate de Epstein.
„Timp de 18 ani am lucrat pentru Dr. Jekyll”
În fața membrilor comisiei, Groff l-a descris pe Epstein drept un „maestru al manipulării și al înșelăciunii”, susținând că acesta i-a ascuns abuzurile.
„Timp de 18 ani am lucrat pentru Dr. Jekyll, dar nu mi s-a permis niciodată să îl văd pe adevăratul Mr. Hyde”, a afirmat ea.
Conform legislației federale americane, este infracțiune să faci cu bună știință și intenționat declarații false semnificative în fața Congresului. Supraviețuitoarele intervievate de CNN au spus că, pentru unele dintre afirmațiile privind interacțiunile cu Groff, nu mai există dovezi materiale, deoarece evenimentele au avut loc în urmă cu peste două decenii, când multe dintre victime erau adolescente și înainte de apariția telefoanelor inteligente.