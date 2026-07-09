Fosta asistentă a lui Jeffrey Epstein este contrazisă de victime după declarațiile date în fața Congresului: „Știa ce se întâmplă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 13:22

Lesley Groff, asistenta de lungă durată a lui Jeffrey Epstein, le-a spus membrilor Congresului american că nu le-a întâlnit niciodată pe fetele și tinerele femei care îi ofereau masaje lui Epstein. Aceasta a susținut și că nu știa nimic despre trecutul lor, inclusiv câți ani aveau.

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