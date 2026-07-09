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Extern· 2 min citire
A câștigat 12 milioane de lire la loto, dar biletul a ajuns la gunoi. Femeia din Marea Britanie a aflat totul prea târziu
Bilet la loto
O mamă a doi copii susține că a câștigat un premiu de 12 milioane de lire sterline la loterie, echivalentul a aproximativ 14 milioane de euro, însă ar fi aflat acest lucru abia la câteva ore după ce biletul ei fusese aruncat la gunoi de un comerciant. Femeia spune că biletul fusese verificat într-un magazin, iar vânzătorul i-ar fi transmis că aparatul nu indica niciun câștig.
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