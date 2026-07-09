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A câștigat 12 milioane de lire la loto, dar biletul a ajuns la gunoi. Femeia din Marea Britanie a aflat totul prea târziu

Bilet la loto

Bilet la loto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 12:28

O mamă a doi copii susține că a câștigat un premiu de 12 milioane de lire sterline la loterie, echivalentul a aproximativ 14 milioane de euro, însă ar fi aflat acest lucru abia la câteva ore după ce biletul ei fusese aruncat la gunoi de un comerciant. Femeia spune că biletul fusese verificat într-un magazin, iar vânzătorul i-ar fi transmis că aparatul nu indica niciun câștig.

Kath Main, în vârstă de 46 de ani, din Pontypridd, în sudul Țării Galilor, a auzit la știri că marele premiu de la extragerea din 6 iunie nu fusese revendicat. Atunci și-a dat seama că numerele câștigătoare erau aceleași pe care le joacă de aproximativ 20 de ani, potrivit Daily Mail.

Biletul ar fi fost verificat într-un magazin

Entuziasmată de posibilitatea unui câștig uriaș, Kath a vorbit cu mama sa, Fiona, cea care cumpără în fiecare săptămână biletele la loterie, și i-a cerut să verifice din nou numerele extrase în luna iunie. Fiona i-a spus însă că biletul nu putea fi câștigător, pentru că îl dusese la verificat într-un magazin Londis din Abercynon, iar comerciantul i-ar fi transmis că aparatul nu înregistrase niciun premiu.

Convinsă că biletul nu avea nicio valoare, Fiona a fost de acord ca vânzătorul să îl arunce la gunoi. Kath a aflat abia câteva ore mai târziu că biletul ar fi fost, de fapt, câștigător, însă până atunci tomberonul fusese deja golit. Situația este cu atât mai complicată cu cât magazinul nu are camere de supraveghere video, deoarece se află în renovare.

Operatorul loteriei verifică situația

Operatorul Loteriei Naționale, Allwyn, investighează acum dacă eroarea a fost provocată de o greșeală umană sau de o defecțiune a aparatului de verificare a biletelor. Kath a fost informată că ar putea fi nevoită să aștepte până la 30 de zile pentru ca Allwyn să ia o decizie în acest caz.

Femeia a predat ca dovezi bonul de cumpărare și imagini surprinse de camerele unui salon de coafură din apropiere, în care mama ei apare cumpărând biletul. Într-o declarație pentru publicația The Sun, Kath a spus: „Mă simt rău tot timpul. Cel mai greu este că nu știu ce se va întâmpla și trebuie să aștept. Încerc să nu mă gândesc la ce aș face cu banii, în cazul în care, până la urmă, nu îi voi primi.”

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