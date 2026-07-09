Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Ungaria a doborât un record vechi de 64 de ani. Temperaturile au coborât drastic la 3,9 grade în plină vară

Record temperaturi Ungaria / Captură Facebook Daily News Hungary

Record temperaturi Ungaria / Captură Facebook Daily News Hungary

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 11:45

Ungaria a înregistrat joi cea mai scăzută temperatură minimă pentru data de 9 iulie din istoria măsurătorilor meteorologice. În localitatea Szikszó, termometrele au indicat doar 3,9 grade Celsius, depășind recordul național stabilit în urmă cu 64 de ani.

Un record național vechi de 64 de ani pentru cea mai scăzută temperatură minimă înregistrată într-o zi de 9 iulie a fost doborât joi în Ungaria, potrivit serviciului meteorologic HungaroMet, citat de agenția de presă MTI.

Noua valoare record, de 3,9 grade Celsius, a fost măsurată în localitatea Szikszó, din comitatul Borsod-Abaúj-Zemplén, situat în nord-estul țării.

Cum s-a ajuns la aceste valori: explicația experților

Potrivit meteorologilor, răcirea accentuată a fost favorizată de diminuarea treptată a vântului în cursul serii și de calmul atmosferic instalat peste noapte în cea mai mare parte a Ungariei. În aceste condiții, temperaturile au coborât sub pragul de 10 grade Celsius în numeroase localități până joi dimineață.

Recordul anterior

Precedentul record pentru data de 9 iulie era de 4,3 grade Celsius și fusese înregistrat în anul 1962, în localitatea Csákvár, din vestul Ungariei.

Valorile neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului vin după un episod de vreme severă care a afectat regiunea în ultimele zile, marcând un contrast puternic față de temperaturile caniculare înregistrate anterior în Europa Centrală.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Ungariarecord temperaturafrig

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe