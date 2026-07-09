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Extern· 1 min citire
Ungaria a doborât un record vechi de 64 de ani. Temperaturile au coborât drastic la 3,9 grade în plină vară
Record temperaturi Ungaria / Captură Facebook Daily News Hungary
Ungaria a înregistrat joi cea mai scăzută temperatură minimă pentru data de 9 iulie din istoria măsurătorilor meteorologice. În localitatea Szikszó, termometrele au indicat doar 3,9 grade Celsius, depășind recordul național stabilit în urmă cu 64 de ani.
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