Trump condiționează prezența militară a SUA în Europa de soarta Groenlandei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 08:31

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că o eventuală reducere suplimentară a trupelor americane din Europa ar putea depinde de încheierea unui „acord foarte bun” privind Groenlanda. Liderul de la Casa Albă a reafirmat că insula ar trebui să ajungă sub controlul Statelor Unite, în ciuda opoziției ferme a Danemarcei.

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