Trump condiționează prezența militară a SUA în Europa de soarta Groenlandei

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că o eventuală reducere suplimentară a trupelor americane din Europa ar putea depinde de încheierea unui „acord foarte bun” privind Groenlanda. Liderul de la Casa Albă a reafirmat că insula ar trebui să ajungă sub controlul Statelor Unite, în ciuda opoziției ferme a Danemarcei.
Președintele american Donald Trump a relansat discuțiile privind retragerea trupelor americane din Europa, sugerând că o astfel de decizie va depinde de evoluția negocierilor referitoare la Groenlanda.
Întrebat la bordul aeronavei Air Force One dacă intenționează să reducă în continuare prezența militară americană pe continentul european, Trump a declarat că nu a luat încă o decizie finală.
„Nu am luat încă o decizie finală. Multe vor depinde de Groenlanda”, a spus liderul american, adăugând că totul va depinde de posibilitatea de a obține „un acord foarte bun privind Groenlanda”. „Poate că o voi face”, a afirmat acesta, referindu-se la retragerea de trupe.
Declarațiile au fost făcute la scurt timp după participarea lui Trump la summitul NATO de la Ankara, unde a reiterat că Groenlanda, teritoriu autonom care face parte din Regatul Danemarcei, „ar trebui să fie controlată de Statele Unite”.
Washington invocă amenințările Rusiei și Chinei
Un oficial american de rang înalt a susținut anterior că, în viziunea Washingtonului, preluarea Groenlandei reprezintă singura soluție pentru reducerea riscurilor de securitate pe termen lung generate de activitatea Rusiei și Chinei în regiunea arctică.
Trump și-a justificat în repetate rânduri interesul pentru insulă prin importanța sa strategică, afirmând că Groenlanda este esențială pentru securitatea Statelor Unite și că nu este suficient protejată în fața amenințărilor venite din partea Moscovei și Beijingului.
Danemarca și Groenlanda resping categoric planurile lui Trump
Revendicările președintelui american au fost respinse categoric atât de guvernul danez, cât și de autoritățile din Groenlanda. Premierul danez, Mette Frederiksen, a reiterat că insula nu este de vânzare și că viitorul său poate fi decis doar de locuitorii Groenlandei.
Disputa privind Groenlanda tensionează relațiile din NATO
La începutul acestui an, Trump a provocat tensiuni în relația cu Danemarca după ce a amenințat că va prelua Groenlanda, declarații care au alimentat îngrijorări privind unitatea Alianței Nord-Atlantice.
Deși ulterior a renunțat la ideea folosirii forței și la amenințările privind impunerea unor tarife punitive împotriva unor state europene, liderul de la Casa Albă și-a menținut pretențiile asupra Groenlandei și leagă acum inclusiv viitorul prezenței militare americane în Europa de obținerea unui acord privind insulă.