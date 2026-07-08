Pățania unei femei după ce și-a scos implanturile mamare. Medicii au rămas șocați

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 iul. 2026, 23:04

O femeie din Texas a trecut printr-o experiență care a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, după ce a decis să își îndepărteze implanturile mamare. După intervenția chirurgicală, medicii au observat în interiorul implanturilor formațiuni închise la culoare, iar imaginile publicate ulterior de pacientă au devenit rapid virale. Femeia susține că, după operație, simptomele care i-au afectat ani la rând starea de sănătate s-au diminuat considerabil.

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