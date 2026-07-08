Pățania unei femei după ce și-a scos implanturile mamare. Medicii au rămas șocați

O femeie din Texas a trecut printr-o experiență care a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, după ce a decis să își îndepărteze implanturile mamare. După intervenția chirurgicală, medicii au observat în interiorul implanturilor formațiuni închise la culoare, iar imaginile publicate ulterior de pacientă au devenit rapid virale. Femeia susține că, după operație, simptomele care i-au afectat ani la rând starea de sănătate s-au diminuat considerabil.
Probleme de sănătate care au persistat ani întregi
Lauren, o femeie din statul american Texas, povestește că a început să se confrunte, în timp, cu numeroase probleme medicale fără o cauză aparentă. Printre simptomele descrise se numără urticaria, durerile articulare și de cap, greața aproape zilnică, vărsăturile, dar și stări accentuate de anxietate și depresie.
În plus, aceasta spune că a dezvoltat o intoleranță la gluten și a observat modificări neobișnuite ale pielii, care părea să îmbătrânească prematur.
În lipsa unui răspuns clar privind cauza acestor manifestări, femeia a luat decizia de a renunța la implanturile mamare.
Descoperirea făcută după operație
După intervenția de îndepărtare a implanturilor, Lauren a publicat pe TikTok imagini cu acestea, păstrate în recipiente speciale. În interiorul lor puteau fi observate formațiuni negre aflate în lichidul implanturilor, despre care femeia susține că reprezentau mucegai.
Experiența sa a devenit rapid virală, generând mii de comentarii și dezbateri în mediul online despre posibilele complicații asociate implanturilor mamare.
Ce spun specialiștii
Medicii explică faptul că astfel de situații sunt considerate extrem de rare. În anumite circumstanțe, dacă învelișul unui implant este compromis, există posibilitatea dezvoltării unor fungi, precum specii din genurile Aspergillus sau Candida.
Totuși, specialiștii subliniază că fiecare caz trebuie investigat individual, iar simpla prezență a unor simptome nu înseamnă automat că implanturile reprezintă cauza acestora.
Simptomele s-au ameliorat după îndepărtarea implanturilor
Lauren afirmă că, după operație, majoritatea problemelor medicale care îi afectau viața de zi cu zi s-au redus semnificativ. Ea spune că starea generală de sănătate s-a îmbunătățit și că nu mai experimentează aceleași episoade severe de greață, dureri sau anxietate.
Povestea sa a readus în atenție discuțiile despre așa-numita „Breast Implant Illness” (boala implanturilor mamare), un termen folosit de unele paciente pentru a descrie un ansamblu de simptome apărute după implantarea sânilor.
Afecțiunea rămâne controversată
Deși numeroase femei din întreaga lume susțin că au experimentat simptome similare, comunitatea medicală precizează că „Breast Implant Illness” nu este, în prezent, recunoscută oficial ca diagnostic medical, deoarece nu există dovezi științifice care să confirme o legătură directă între implanturile mamare și aceste manifestări.
Experții recomandă ca orice persoană care observă modificări ale stării de sănătate după o astfel de intervenție să se adreseze unui medic specialist pentru investigații și evaluări complete, evitând concluziile bazate exclusiv pe experiențe individuale sau informații distribuite în mediul online.