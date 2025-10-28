Fenomenul mamelor minore, tot mai prezent în județ

Statisticile arată o realitate îngrijorătoare. Doar în Arad, aproape 80 de fete au devenit mame în acest an, iar în 2024 au fost aproape 90 de cazuri, conform unui site de știri. Cifrele se regăsesc și în rapoartele instituțiilor care oferă ajutoare sociale după naștere.

„Mamele minore reprezintă cam jumătate dintre cei care solicită sprijin financiar. Primim între una și douăzeci de cereri pe lună”, a explicat Mariana Bătrân, directorul AJPIS Arad, pentru sursa citată mai sus.

Implantul contraceptiv – o soluție modernă, dar cu rezerve din partea publicului

Pentru a opri acest fenomen, medicii din Arad au decis să implementeze, în premieră la nivel local, un implant contraceptiv subdermic – o metodă sigură, eficientă și reversibilă. Dispozitivul eliberează treptat hormoni care previn sarcina, oferind protecție pentru o perioadă de până la trei ani.

Procedura de montare este simplă și se face doar cu acordul pacientei, iar în cazul minorilor sub 16 ani, este necesar acordul părinților sau al tutorelui legal.

Dispozitivul se află de doi ani și pe piața din România și este inclus în Ghidul Național de Planificare Familială.

Specialiștii cer sprijin din partea statului

Deși implantul este destinat în principal femeilor adulte, poate fi recomandat și adolescentelor, în urma consultului medical.

Până acum, spitalul din Arad a oferit tratamentul gratuit, acoperind costurile prin donații. Fiecare implant costă aproximativ 600 de lei, însă cererea este tot mai mare, iar unitatea medicală caută sponsori pentru a putea continua programul.

Potrivit datelor oficiale, peste 88.000 de minore au devenit mame în România în ultimii cinci ani. Inițiative precum cea de la Arad ar putea contribui la reducerea acestor cifre, printr-o abordare bazată pe educație, consiliere și acces la metode contraceptive sigure.