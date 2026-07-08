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Extern· 1 min citire
Clădire de 37 de etaje, evacuată. Risc de prăbușire
Clădire New York
Publicat8 iul. 2026, 20:53
SursăRealitatea PLUS
Un zgârie-nori din New York, cu 37 de etaje, a fost evacuat. Clădirea uriașă este în pericol de prăbușire, și asta pentru că unele coloane de structură au cedat. Peste 100 de pompieri și medici au intervenit ca să asigure zona.
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