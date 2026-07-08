Clădire de 37 de etaje, evacuată. Risc de prăbușire

Publicat 8 iul. 2026, 20:53 Sursă Realitatea PLUS

Un zgârie-nori din New York, cu 37 de etaje, a fost evacuat. Clădirea uriașă este în pericol de prăbușire, și asta pentru că unele coloane de structură au cedat. Peste 100 de pompieri și medici au intervenit ca să asigure zona.

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