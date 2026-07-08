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Clădire de 37 de etaje, evacuată. Risc de prăbușire

Clădire New York

Clădire New York

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat8 iul. 2026, 20:53
SursăRealitatea PLUS

Un zgârie-nori din New York, cu 37 de etaje, a fost evacuat. Clădirea uriașă este în pericol de prăbușire, și asta pentru că unele coloane de structură au cedat. Peste 100 de pompieri și medici au intervenit ca să asigure zona.

130 de pompieri și medici, prezenți la clădirea cu risc de prăbușire

Primarul New York-ului a confirmat pericolul. Acesta a transmis: „Două coloane de rezistență au cedat și au apărut totodată numeroase fisuri și tasări ale planșeelor. Clădirea rămâne instabilă”.

Turnul zgârie-nori de 37 de etaje este fostul sediu al gigantului farmaceutic Pfizer și se află într-un proces de transformare - într-un complex de apartamente de lux.

130 de pompieri şi membri ai echipajelor medicale de urgenţă au fost trimişi la faţa locului.

Hotelurile, spaţiile comerciale şi apartamentele din vecinătate au fost evacuate, iar străzile au fost închise.

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