Donald Trump, despre liderii iranieni: „Nu sunt sigur că vreau să mai închei un acord cu ei”

Președintele Donald Trump a afirmat miercuri, la finalul summitului NATO de la Ankara, că și-a schimbat percepția asupra liderilor iranieni după ce a avut ocazia să îi cunoască. Liderul de la Casa Albă a subliniat că nu mai este convins că dorește să încheie un acord cu Teheranul, însă a reiterat că Iranul nu va deține niciodată arme nucleare, potrivit Reuters.
”Putem să ne jucăm, dar nu sunt sigur că vreau să fac o înţelegere”
„Cred că, mai presus de orice, am ajuns să-i cunosc şi nu sunt sigur că vreau să mai fac o înţelegere cu ei; putem să ne jucăm, dar nu sunt sigur că vreau să fac o înţelegere. Hai să ducem treaba la bun sfârşit”, a declarat Donald Trump enigmatic şi provocator, în declaraţiile de presă de la încheierea summitului de la Ankara.
Președintele american și-a reiterat obiectivul de război, şi anume că Teheranul nu va avea niciodată o armă nucleară. „Vă spun eu ce se va întâmpla în continuare. Nu vom vedea niciodată Iranul având o armă nucleară... Preţurile petrolului scad vertiginos. Acum vor creşte puţin, iar asta se va termina foarte repede”, a spus Trump.
Preţurile petrolului brut au crescut, într-adevăr, cu peste 7% miercuri, după ce Trump a ameninţat cu noi lovituri împotriva Iranului.
Întrebat despre perspectivele reluării războiului, el a răspuns: „Nu cred că va începe din nou. Cred că se va termina foarte repede. Ei au lovit câteva nave, aşa că noi i-am lovit mult mai tare”.
Cât despre încheierea războiului războiului, preşedintele SUA a spus că, de fapt, acest conflict a reprezentat „un succes militar extraordinar”.
„Nu pot răspunde la această întrebare decât spunând că ei nu vor avea o armă nucleară”, a declarat Trump.
”S-ar putea să dispar şi eu, pentru că eu sunt ţinta lor numărul unu”
Şeful Casei Albe şi-a repetat, de asemenea, afirmaţia potrivit căreia Teheranul doreşte „să încheie un acord, dar nu ştie cum să facă acest lucru”.
„Au avut lideri, aceştia au dispărut. Au avut o altă generaţie de lideri, aceştia au dispărut. Acum au o altă generaţie de lideri, care s-ar putea să dispară şi ei”, a spus el. „Şi ştiţi ce, s-ar putea să dispar şi eu, pentru că eu sunt ţinta lor numărul unu”, a adăugat Trump.
Preşedintele american a fost, începând din campania electorală din 2024, ţinta mai multor tentative eşuate de asasinat, potrivit serviciilor americane.