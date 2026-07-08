Donald Trump, despre liderii iranieni: „Nu sunt sigur că vreau să mai închei un acord cu ei”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 20:47

Președintele Donald Trump a afirmat miercuri, la finalul summitului NATO de la Ankara, că și-a schimbat percepția asupra liderilor iranieni după ce a avut ocazia să îi cunoască. Liderul de la Casa Albă a subliniat că nu mai este convins că dorește să încheie un acord cu Teheranul, însă a reiterat că Iranul nu va deține niciodată arme nucleare, potrivit Reuters.

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