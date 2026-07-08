Explozie devastatoare la o fabrică de artificii din Italia. Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite

Două persoane și-au pierdut viața în urma unei explozii produse la o fabrică de artificii din provincia Rieti, Italia. Alte două persoane au fost rănite, iar autoritățile au deschis o anchetă.
Explozie puternică la o fabrică de artificii din Italia
O explozie violentă produsă miercuri la o fabrică de artificii din provincia Rieti, în centrul Italiei, s-a soldat cu două victime și doi răniți. Deflagrația a avut loc într-un depozit în care era păstrată pulbere utilizată la fabricarea materialelor pirotehnice, iar intervenția echipelor de salvare a fost una de amploare.
Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele producerii tragediei.
Victimele au fost găsite sub dărâmături
Potrivit informațiilor transmise de pompieri, cele două persoane decedate au fost descoperite sub ruinele clădirii afectate de explozie.
Identitatea oficială a victimelor nu a fost făcută publică, însă presa italiană relatează că una dintre persoanele decedate era angajată a fabricii, iar cealaltă era o femeie care se afla în apropierea unității în momentul producerii exploziei.
Doi angajați au supraviețuit
În urma deflagrației, alți doi salariați ai fabricii au fost răniți și au reușit să supraviețuiască.
Până în acest moment, autoritățile nu au oferit detalii privind gravitatea leziunilor suferite de aceștia și nici informații despre evoluția stării lor de sănătate.
Echipele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiului și pentru verificarea întregii zone afectate, astfel încât să fie eliminat orice risc suplimentar.
Fabrica a mai fost scena unei tragedii
Nu este primul accident grav produs la această unitate de producție din provincia Rieti, aflată la aproximativ 70 de kilometri nord-est de Roma.
În luna iulie 2023, aceeași fabrică de artificii a fost afectată de o altă explozie puternică, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața.
Repetarea unor astfel de incidente ridică semne de întrebare privind măsurile de siguranță aplicate în cadrul unității.
Autoritățile investighează cauzele exploziei
Specialiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs explozia și dacă au fost respectate normele privind depozitarea și manipularea materialelor explozive.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile italiene urmează să comunice concluziile după finalizarea cercetărilor.