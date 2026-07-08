Regele Charles al III-lea angajează videograf pentru rețelele sociale. Salariu de 52.000 de lire pe an la Palatul Buckingham

Regele Charles al III-lea caută un creator de conținut video pentru rețelele sociale. Potrivit publicației The Times, Palatul Buckingham recrutează un videograf cu normă întreagă, care va produce materiale adaptate tendințelor din social media.
Postul este plătit cu 52.000 de lire sterline pe an, adică aproximativ 60.800 de euro. Persoana aleasă va trebui să filmeze atât aparițiile publice importante ale familiei regale, cât și momente din culise, care pot fi transformate în conținut pentru platformele online. Surse citate de publicația britanică susțin că regele Charles este „foarte entuziasmat” de această inițiativă, fiind pentru prima dată când un monarh britanic angajează un videograf dedicat.
Ce va face viitorul angajat
Potrivit anunțului de recrutare, viitorul angajat va lucra în cadrul Biroului Secretarului Privat al Regelui și va avea o abordare gândită special pentru rețelele sociale. Acesta se va ocupa de întregul proces de producție foto și video pentru platforme precum Instagram, X și YouTube.
Deși postul este prezentat simplu drept „videograf”, responsabilitățile sunt mai largi. Candidatul va trebui să folosească atât camere DSLR profesionale, cât și telefonul mobil, pentru a crea materiale video moderne, potrivite pentru un public nou. De asemenea, este cerută experiență în suita Adobe Creative Cloud, în special în Premiere Pro și After Effects.
Familia regală, tot mai prezentă online
Familia regală britanică a fost mult timp discretă și rezervată în relația cu publicul, însă în ultimii ani și-a intensificat prezența în mediul online. Prințul William și Prințesa Kate colaborează deja cu fotografi și videografi profesioniști pentru conținutul publicat pe conturile lor oficiale.
Regele și regina au și în prezent un cameraman oficial, Duncan Stone, care realizează imagini destinate televiziunilor. Noul post este însă diferit, pentru că va fi orientat exclusiv spre conținutul pentru rețelele sociale.
Conținut modern, dar într-un ton sobru
Chiar dacă Palatul Buckingham caută un videograf dedicat social media, materialele publicate sunt așteptate să rămână într-un registru sobru și lipsit de controverse. În 2023, regele Charles al III-lea avertiza asupra pericolelor unei culturi online marcate de agresivitate.
„Trebuie să rezistăm tentației de a deveni o societate gălăgioasă și conflictuală sau, cel puțin, să o limităm cât mai mult posibil. Mai ales în mediul digital, unde dezbaterea civilizată este prea des înlocuită de resentimente și ostilitate”, declara suveranul în discursul său anual.