Regele Charles al III-lea angajează videograf pentru rețelele sociale. Salariu de 52.000 de lire pe an la Palatul Buckingham

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 14:28

Regele Charles al III-lea caută un creator de conținut video pentru rețelele sociale. Potrivit publicației The Times, Palatul Buckingham recrutează un videograf cu normă întreagă, care va produce materiale adaptate tendințelor din social media.

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