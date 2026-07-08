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Alertă pentru companiile aeriene. UE cere evitarea spațiului aerian al Iranului, Irakului și Libanului până la sfârșitul verii

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 13:18
SursăAgerpres

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a transmis miercuri că operatorii aerieni nu ar trebui să utilizeze spațiile aeriene ale Iranului, Irakului și Libanului, pe fondul tensiunilor continue și al unor potențiale noi acțiuni militare, în contextul în care SUA și Iranul s-au atacat din nou reciproc, relatează Reuters.

EASA a precizat că buletinul său informativ pentru spațiile aeriene ale Iranului, Irakului și Libanului este valabil până la 31 august.

Agenția a subliniat că și-a retras buletinul anterior, care solicita, de asemenea, companiilor aeriene să fie precaute atunci când operează în spațiul aerian al Bahrainului, Kuweitului, Israelului, Iordaniei, Qatarului, Omanului, Emiratelor Arabe Unite și Arabiei Saudite.

Nu este clar deocamdată dacă EASA va emite un nou aviz pentru aceste națiuni. Cel mai recent aviz al agenției vine după ce Gărzile Revoluționare din Iran au declarat că au vizat miercuri situri militare americane din Bahrain și Kuweit.

Aceste atacuri au urmat unui val de lovituri militare americane asupra Iranului, după ce unele petroliere au fost lovite în Strâmtoarea Ormuz. Președintele Donald Trump declarase luni că SUA fie vor ajunge la un acord cu Iranul, fie 'vor termina treaba', reînnoindu-și amenințarea cu acțiuni militare.

EASA a declarat că implementarea armistițiului dintre SUA și Iran rămâne fragilă, iar decizia sa consultativă s-a bazat pe 'nivelul ridicat de tensiuni în curs și pe potențialul unor acțiuni militare suplimentare'.

Agenția europeană a adăugat, de asemenea, că, în cazul în care armistițiul existent se va rupe, spațiul aerian iranian va fi probabil expus unor 'amenințări iminente'.

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