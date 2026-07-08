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Extern· 2 min citire
Alertă pentru companiile aeriene. UE cere evitarea spațiului aerian al Iranului, Irakului și Libanului până la sfârșitul verii
Foto: Profimedia
Publicat8 iul. 2026, 13:18
SursăAgerpres
Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a transmis miercuri că operatorii aerieni nu ar trebui să utilizeze spațiile aeriene ale Iranului, Irakului și Libanului, pe fondul tensiunilor continue și al unor potențiale noi acțiuni militare, în contextul în care SUA și Iranul s-au atacat din nou reciproc, relatează Reuters.
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