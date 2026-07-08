Putin, cu spatele la zid. Cele patru mutări disperate pe care le-ar putea încerca Kremlinul

Publicat 8 iul. 2026, 09:57 Sursă Financial Times

Atacurile repetate ale Ucrainei asupra rafinăriilor din Rusia au provocat cea mai gravă criză de combustibil cu care Moscova s-a confruntat în ultimele decenii. Loviturile au început să afecteze direct economia de război a Kremlinului și au schimbat semnificativ situația de pe front.

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