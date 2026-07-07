Român ucis în Italia, într-o parcare de camioane. Ancheta s-a încheiat, iar un conațional va fi judecat

Ancheta privind moartea unui șofer român de 32 de ani, ucis în Italia, a fost finalizată. Un alt român este trimis în judecată, fiind acuzat de omor.
Român ucis într-o parcare de camioane
Autoritățile italiene au încheiat cercetările în dosarul privind moartea lui Marius, un șofer român în vârstă de 32 de ani, ucis în urmă cu aproape un an într-o parcare destinată autocamioanelor din Bolzano. În urma investigațiilor, un alt cetățean român a fost pus sub acuzare și urmează să fie judecat pentru omor.
Tragedia a avut loc în zona parcării pentru TIR-uri din Piazza 1 Maggio, unde victima se afla în timpul programului de lucru, arată știridiaspora.ro.
Ancheta indică un atac cu mai multe lovituri de cuțit
Potrivit concluziilor anchetatorilor, Marius ar fi fost atacat cu un cuțit și lovit de mai multe ori de presupusul agresor.
Raportul medico-legal a evidențiat cinci plăgi provocate prin înjunghiere, dintre care două în zona toracelui. Una dintre lovituri a afectat ventriculul drept al inimii, provocând un șoc cardiogen care i-a fost fatal bărbatului.
După incident, suspectul ar fi părăsit locul faptei la volanul propriului camion.
Martorii au oferit detaliile care au dus la identificarea suspectului
Ancheta a avansat rapid după ce mai mulți martori au reținut numărul de înmatriculare al autocamionului cu care presupusul agresor a plecat din parcarea Bolzano Sud.
Pe baza acestor informații, polițiștii au declanșat căutările și au reușit să localizeze vehiculul câteva ore mai târziu într-o parcare de servicii de pe autostradă.
Bărbatul a fost reținut, iar în urma percheziției efectuate în camion au fost descoperite articole vestimentare care prezentau urme de sânge, probe incluse ulterior în dosarul penal.
Suspectul va fi judecat pentru omor
Cetățeanul român acuzat în acest caz este cercetat pentru infracțiunea de omor și urmează să fie judecat de instanțele din Bolzano.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.
Primul termen al procesului nu a fost stabilit până în prezent.
Moartea lui Marius a lăsat în urmă o familie îndurerată
Decesul șoferului român a provocat un val de emoție în rândul comunității românești din Bolzano și al celor care l-au cunoscut.
Familia victimei continuă să aștepte ca justiția să stabilească toate circumstanțele tragediei și să clarifice responsabilitățile în acest caz.