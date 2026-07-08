Parlamentul European se întoarce împotriva liderului de la Kiev: Deciziile lui Zelenski, taxate aspru de eurodeputați

Lovitură politică de proporții pentru Volodimir Zelenski din partea Parlamentului European. Legislativul de la Bruxelles a condamnat oficial miercuri decizia președintelui Ucrainei de a numi o divizie a armatei după o organizație istorică implicată în masacrele împotriva polonezilor din Al Doilea Război Mondial, provocând o criză de imagine majoră pentru Kiev în plin efort de aderare la UE.
O decizie simbolică a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declanșat o criză politică majoră între Kiev, Varșovia și partenerii occidentali. Parlamentul European a intervenit oficial miercuri, adoptând o rezoluție extrem de fermă cu 460 de voturi pentru, 136 împotrivă și 59 de abțineri.
Prin acest document, legislativul european critică dur acțiunile liderului de la Kiev, subliniind că acestea denotă o „lipsă de respect față de sensibilitățile și durerea polonezilor” și subminează profund relațiile de vecinătate dintre cele două state.
Titlul de „Eroi UPA” și reacția radicală a Poloniei
Disputa diplomatică a izbucnit în luna mai, când Volodimir Zelenski a conferit unei unități militare ucrainene distincția oficială „Eroii UPA”. Armata Insurecțională Ucraineană (UPA) este considerată la Varșovia o organizație criminală, responsabilă pentru uciderea în masă și curățarea etnică a zeci de mii de polonezi și evrei în regiunea Volînia, în timpul ocupației germane din Al Doilea Război Mondial.
Reacția Poloniei, cel mai important aliat logistic al Ucrainei în fața invaziei ruse, a fost imediată și fără precedent. În semn de protest extrem, președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras lui Zelenski „Ordinul Vulturul Alb” – cea mai înaltă distincție de stat poloneză, pe care i-o oferise anterior în semn de solidaritate.
Aderarea Ucrainei la UE, pusă sub semnul întrebării de Varșovia
Consecințele politice ale acestui scandal riscă să blocheze parcursul european al Ucrainei. Ministrul polonez al Apărării, Wladislaw Kosiniak-Kamysz, a lansat un avertisment sever, sugerând că Polonia ar putea folosi dreptul de veto. Oficialul a declarat că are „impresia că o parte a elitei de la Kiev nu este cu adevărat favorabilă aderării la UE dacă aceasta implică respectarea anumitor standarde europene”.
Avertismentul a venit ca replică directă la poziția intransigentă a lui Zelenski, care afirmase că Ucraina este complet liberă să își aleagă simbolurile: „Nimeni nu ne poate spune cum ar trebui să ne onorăm eroii”, a punctat președintele ucrainean. Răspunsul Varșoviei a fost la fel de tăios, amintind Kievului că, în aceste condiții, „nimeni nu ar trebui să spună Poloniei cum ar trebui să voteze asupra aderării unei țări la UE”.
Proiectul „Panteon” de la Kiev adâncește falia diplomatică
În ciuda semnalelor de alarmă venite din Occident, Parlamentul de la Kiev a votat o lege pentru ridicarea unui monument de mari dimensiuni, denumit „Panteon”, chiar în capitala Ucrainei. Scopul declarat este formarea identității naționale prin omagierea figurilor istorice din epoca Rusiei Kievene și până în prezent.
Totuși, proiectul include măsuri extrem de controversate, precum exhumarea și reînhumarea în acest complex a unor lideri naționaliști acuzați de crime de război. Recent, rămășițele pământești ale lui Andrii Melnik, fostul lider al Organizației Naționaliștilor Ucraineni, au fost deja repatriate din Luxemburg și înhumate la Kiev cu funeralii de stat, la care a participat personal Volodimir Zelenski.
„Glorificarea lui Bandera îndepărtează Ucraina de lumea civilizată”
Planurile Kievului de a-l include în acest Panteon național și pe Stepan Bandera au provocat revoltă la cel mai înalt nivel în Polonia. Șeful administrației prezidențiale poloneze, Zbigniew Bogucki, a catalogat inițiativa drept o provocare inadmisibilă.
„Glorificarea lui Bandera, asasinul care a comis crimele inumane de genocid în Volînia și Mica Polonie, îndepărtează Ucraina de lumea civilizată, de valorile europene și transatlantice”, a subliniat oficialul polonez.
În finalul rezoluției adoptate, Parlamentul European a lansat un apel urgent la calm, îndemnând ferm atât Polonia, cât și Ucraina, să evite retorica naționalistă, să adopte măsuri rapide pentru detensionarea situației și să facă eforturi suplimentare, cu bună-credință, în direcția reconcilierii istorice.