Parlamentul European se întoarce împotriva liderului de la Kiev: Deciziile lui Zelenski, taxate aspru de eurodeputați

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 iul. 2026, 22:07

Lovitură politică de proporții pentru Volodimir Zelenski din partea Parlamentului European. Legislativul de la Bruxelles a condamnat oficial miercuri decizia președintelui Ucrainei de a numi o divizie a armatei după o organizație istorică implicată în masacrele împotriva polonezilor din Al Doilea Război Mondial, provocând o criză de imagine majoră pentru Kiev în plin efort de aderare la UE.

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