Șeful NATO susține viziunea lui Trump privind controlul SUA asupra Groenlandei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 iul. 2026, 23:06

Declarație explozivă la summitul NATO de la Ankara, care riscă să reaprindă tensiunile diplomatice în Nordul Europei. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a stârnit controverse majore după ce a afirmat public că Donald Trump „a avut absolută dreptate” când a sugerat ca Groenlanda să treacă sub controlul Statelor Unite. Rutte și-a argumentat poziția invocând riscurile de securitate uriașe și amenințările tot mai mari generate de Rusia și China în regiunea arctică.

Distribuie articolul