Șeful NATO susține viziunea lui Trump privind controlul SUA asupra Groenlandei

Declarație explozivă la summitul NATO de la Ankara, care riscă să reaprindă tensiunile diplomatice în Nordul Europei. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a stârnit controverse majore după ce a afirmat public că Donald Trump „a avut absolută dreptate” când a sugerat ca Groenlanda să treacă sub controlul Statelor Unite. Rutte și-a argumentat poziția invocând riscurile de securitate uriașe și amenințările tot mai mari generate de Rusia și China în regiunea arctică.
O declarație cu un puternic impact geopolitic a marcat a doua zi a summitului NATO organizat la Ankara. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a validat public avertismentele președintelui american Donald Trump privind necesitatea securizării Groenlandei, subliniind că riscurile strategice din regiunea arctică au devenit critice pe fondul expansiunii Moscovei și Beijingului.
Mark Rutte: „Trump are absolută dreptate în privința apărării Arcticii”
Șeful NATO a dezvăluit că o viziune comună asupra acestei crize strategice a fost conturată încă de la începutul anului, în cadrul unei întrevederi la Forumul Economic de la Davos. Mark Rutte a explicat că expansionismul militar și economic al axei Rusia-China transformă regiunea polară într-un potențial teatru de confruntare.
„Am fost de acord la Davos, în ianuarie, că în ceea ce privește apărarea Arcticii, [Donald Trump] a avut absolută dreptate, deoarece există un risc enorm ca Rusia și China să obțină acces tot mai mare în regiune”, a punctat secretarul general al NATO.
Planul de securitate menționat de Rutte implică o colaborare strânsă la nivelul Alianței, concentrată în special pe cele șapte state care au granițe în zona arctică. Acest nucleu defensiv este format din Statele Unite (prin structurile de comandă NORSOCOM și NORAD) și Canada, alături de cei cinci aliați de pe continentul european: Islanda, Suedia, Danemarca, Finlanda și Norvegia. Întregul bloc militar este mobilizat pentru a menține Arctica într-o zonă de maximă siguranță.
Scutul militar polar: Ce presupune operațiunea „Arctic Sentry”
Pentru a contracara amenințările de la Polul Nord, NATO a trecut deja la acțiuni concrete pe teren. Mark Rutte a oferit detalii despre arhitectura de securitate care se implementează în prezent:
Misiunea „Arctic Sentry”: O operațiune militară de amploare, activată de comandantul suprem al Alianței încă de la începutul lunii februarie 2026, cu scopul de a monitoriza și descuraja acțiunile ostile în zona arctică.
Formatul trilateral SUA – Danemarca – Groenlanda: Negocieri strategice conduse la nivelul miniștrilor de externe din cele trei state. Acestea vizează investiții masive în infrastructura de apărare, inclusiv proiectul de securitate „Golden Dome” și viitoarea desfășurare de trupe americane pe insulă.
Garanții constituționale: Discuțiile sunt concepute astfel încât, în cazul în care Groenlanda își va modifica statutul în raport cu Regatul Danemarcei, toate acordurile militare încheiate cu Washingtonul să rămână pe deplin valabile și obligatorii.
Donald Trump acuză Danemarca și avertizează: „Groenlanda este înconjurată de nave chinezești și rusești”
Declarațiile șefului NATO vin ca o replică la afirmațiile anterioare ale președintelui SUA. Donald Trump a stârnit un val de reacții internaționale după ce a susținut public că Groenlanda ar trebui să treacă sub controlul direct al Statelor Unite, acuzând totodată autoritățile de la Copenhaga că ignoră importanța strategică a insulei.
Conform liderului de la Casa Albă, această dispută a pus presiune inclusiv pe relațiile Washingtonului cu partenerii nord-atlantici:
„Această problemă mi-a afectat relația cu NATO, deoarece Groenlanda nu-i este de niciun folos Danemarcei. Danemarca nu investește fonduri pentru a ajuta cu adevărat Groenlanda, dar este o zonă vitală pentru Statele Unite. În prezent, este înconjurată de nave chinezești și rusești, iar noi nu vom permite ca acest lucru să continue. Ei nu ar fi de acord cu controlul nostru, mai ales dacă luăm în calcul sumele uriașe pe care le cheltuim pentru a-i proteja în fața Rusiei”, a declarat Donald Trump.
Replici tăioase de la Copenhaga și Nuuk: „Groenlanda nu este de vânzare”
Poziția Casei Albe a fost primită cu ostilitate de liderii europeni direct implicați. Premierul danez, Mette Frederiksen, a respins ferm orice tranzacție sau cedare de suveranitate, subliniind că „Groenlanda nu este de vânzare” și dând asigurări că armata daneză este complet pregătită să apere integritatea teritorială a Regatului și a fiecărui centimetru din spațiul NATO.
O reacție de respingere a venit și din interiorul insulei. Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a condamnat presiunile venite de peste Ocean, afirmând categoric că statutul țării sale nu poate fi negociat la presiunea marilor puteri: „Apelurile repetate privind preluarea sau controlul țării noastre nu schimbă acest lucru. Groenlanda nu este de vânzare”, a concluzionat oficialul.