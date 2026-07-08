Declarația Summitului NATO de la Ankara: Aliații reafirmă angajamentul față de apărarea colectivă. Rusia, amenințare pe termen lung

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 8 iul. 2026, 17:24

Statele membre NATO au reafirmat, în declarația finală a Summitului de la Ankara, angajamentul ferm față de Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic privind apărarea colectivă și au convenit asupra consolidării capacităților militare ale Alianței prin noi investiții, inclusiv achiziții de peste 50 de miliarde de dolari și extinderea producției din industria de apărare.

Distribuie articolul