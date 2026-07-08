Declarația Summitului NATO de la Ankara: Aliații reafirmă angajamentul față de apărarea colectivă. Rusia, amenințare pe termen lung

Statele membre NATO au reafirmat, în declarația finală a Summitului de la Ankara, angajamentul ferm față de Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic privind apărarea colectivă și au convenit asupra consolidării capacităților militare ale Alianței prin noi investiții, inclusiv achiziții de peste 50 de miliarde de dolari și extinderea producției din industria de apărare.
Rusia, principala amenințare pe termen lung
În declarația finală a Summitului de la Ankara, șefii de stat și de guvern subliniază că Rusia rămâne principala amenințare pe termen lung la adresa securității euro-atlantice, în timp ce terorismul continuă să reprezinte un risc persistent. În plus, liderii NATO afirmă că aliații își respectă angajamentele privind majorarea cheltuielilor pentru apărare, iar statele europene și Canada au investit, numai în 2025, peste 139 de miliarde de dolari în consolidarea capacităților militare.
Investiții record în apărare: achiziții militare de peste 50 de miliarde de dolari
Totodată, sunt prevăzute noi achiziții militare în valoare de peste 50 de miliarde de dolari, alături de măsuri pentru accelerarea producției de armament, eliminarea barierelor comerciale din sectorul apărării și consolidarea cooperării cu industria de profil în vederea dezvoltării de tehnologii militare avansate.
Conform declarației de la Ankara, NATO își va continua investițiile în sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă, arme cu rază lungă de acțiune, sisteme fără pilot, tehnologii bazate pe inteligență artificială și o infrastructură digitală comună destinată sprijinirii operațiunilor militare.
Aliații promit un ajutor militar consistent pentru Ucraina
Sprijinul acordat Ucrainei a reprezentat unul dintre angajamentele centrale asumate de liderii NATO în cadrul summitului. Statele europene membre ale Alianței, alături de Canada, și-au asumat o responsabilitate mai mare în ceea ce privește apărarea colectivă, în contextul în care au fost anunțate contracte pentru achiziții militare ce depășesc 50 de miliarde de dolari.
În declarația finală, aliații salută decizia Uniunii Europene de a asigura finanțare multianuală pentru Ucraina și subliniază că sprijinul acordat Kievului trebuie să fie unul constant, previzibil și sustenabil pe termen lung.
NATO își adaptează strategia la noile provocări de securitate
Liderii statelor membre reafirmă că Alianța își ajustează strategia pentru a răspunde amenințărilor hibride și competiției strategice la nivel global. În plus, aceștia subliniază că Iranul nu trebuie să dezvolte sau să dețină arme nucleare și solicită autorităților de la Teheran să respecte libertatea de navigație prin Strâmtoarea Hormuz.
Declarația adoptată la Ankara reconfirmă, de asemenea, angajamentul ferm al statelor membre față de principiul apărării colective consacrat de Articolul 5 al Tratatului de la Washington, care prevede că un atac împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva întregii Alianțe.
Declarația Summitului NATO de la Ankara, 8 iulie 2026:
„Noi, șefii de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice, ne-am reunit la Ankara pentru a reafirma angajamentul nostru de neclintit față de apărarea colectivă, consacrată prin Articolul 5 al Tratatului de la Washington, precum și față de legătura transatlantică. Un atac împotriva unui aliat este un atac împotriva tuturor. Unitatea, solidaritatea și forța noastră colectivă rămân fundamentul păcii, securității și prosperității pentru cei un miliard de cetățeni ai Alianței noastre de națiuni libere și democratice. Rămânem angajați în aplicarea abordării noastre de 360 de grade privind descurajarea și apărarea.
Pentru a contracara amenințarea pe termen lung pe care Rusia o reprezintă la adresa securității și stabilității euro-atlantice, precum și amenințarea persistentă a terorismului, aliații își îndeplinesc angajamentele în materie de apărare asumate la Haga. În 2025, aliații europeni și Canada și-au majorat investițiile în cerințele esențiale de apărare cu peste 139 de miliarde de dolari. Aceste investiții ne oferă capabilitățile de care avem nevoie și, în același timp, ne consolidează baza industrială și reziliența. Astăzi, la Ankara, anunțăm noi achiziții în valoare de peste 50 de miliarde de dolari și ne angajăm să extindem capacitatea colectivă de producție și să colaborăm cu industria pentru accelerarea inovării. Vom continua eforturile de eliminare a barierelor comerciale din domeniul apărării dintre aliați și vom valorifica parteneriatele NATO pentru a maximiza capacitatea industrială de apărare și cooperarea în acest domeniu.
Construim viitorul: o Europă mai puternică într-o NATO mai puternică – o Alianță modernizată. Aliații europeni și Canada, în colaborare cu Statele Unite, își asumă o responsabilitate tot mai mare pentru apărarea Alianței. Capacitatea de descurajare și apărare a NATO se bazează pe o combinație adecvată de capabilități nucleare, convenționale și de apărare antirachetă, completate de capabilități spațiale și cibernetice. Ne angajăm să ne menținem superioritatea operațională. Investim în capacitatea noastră de a desfășura, sprijini și susține forțele armate și de a îndeplini obiectivele privind capabilitățile în toate domeniile, inclusiv în lovituri de precizie la mare distanță, apărare aeriană și antirachetă integrată, sisteme fără pilot, tehnologii de ultimă generație și capabilități de informații. Dezvoltăm un cloud interoperabil transatlantic pentru operații militare și adoptăm modele avansate de inteligență artificială.
Ucraina contribuie la securitatea transatlantică, iar aliații rămân uniți în sprijinul lor ferm pentru apărarea libertății, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Aliații europeni și Canada finanțează în prezent cea mai mare parte a asistenței de securitate acordate Ucrainei, atât prin mecanisme bilaterale, cât și multilaterale. Aliații subliniază că acest sprijin trebuie să fie echitabil, previzibil și sustenabil pe termen lung. Pentru anul 2026, aliații se angajează să furnizeze echipamente militare, asistență și instruire în valoare de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina și își reafirmă angajamentele suverane de a menține cel puțin un nivel echivalent al sprijinului și în 2027. În acest scop, salutăm decizia Uniunii Europene de a acorda Ucrainei finanțare multianuală prin Împrumutul pentru Sprijinirea Ucrainei.
Alianța continuă să răspundă și să se adapteze competiției strategice, instabilității persistente, amenințărilor hibride și șocurilor recurente care definesc mediul nostru de securitate. Aliații reafirmă că Iranul nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare și solicită Iranului să respecte pe deplin libertatea de navigație prin Strâmtoarea Hormuz.
Ne exprimăm aprecierea pentru ospitalitatea generoasă oferită de Türkiye. Așteptăm cu interes următoarea noastră reuniune.”