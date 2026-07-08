Atac într-un liceu din Bavaria. Mai multe persoane au fost rănite, iar un suspect a fost arestat

Mai multe persoane au fost rănite în urma unui incident petrecut la un liceu din Schongau, Bavaria. Poliția germană a arestat un suspect și continuă ancheta.
Atac într-un liceu din Germania
Momente de panică într-o unitate de învățământ din sudul Germaniei, după ce mai multe persoane au fost rănite în urma unui incident produs la liceul Welfen Gymnasium din orașul Schongau, landul Bavaria. Autoritățile germane au intervenit de urgență la fața locului și au anunțat că un suspect a fost arestat.
Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească exact împrejurările în care s-a produs atacul.
Poliția confirmă existența mai multor victime
Potrivit informațiilor transmise de poliția din Bavaria, mai multe persoane au fost rănite în timpul incidentului petrecut miercuri în incinta instituției de învățământ.
Deocamdată, autoritățile nu au precizat numărul exact al victimelor și nici gravitatea leziunilor suferite de acestea.
Totodată, polițiștii nu au oferit informații privind natura atacului sau modul în care s-a desfășurat incidentul.
Un suspect a fost arestat
În urma intervenției forțelor de ordine, o persoană suspectată de implicare în atac a fost reținută.
Poliția nu a făcut publice, până în acest moment, identitatea suspectului și nici posibilele motive care ar fi stat la baza incidentului.
Anchetatorii continuă verificările pentru a stabili toate circumstanțele cazului.
Zona a fost izolată, iar rudele elevilor au fost preluate într-un centru special
Autoritățile au cerut populației să evite zona din jurul liceului Welfen Gymnasium pentru a permite desfășurarea intervenției și a cercetărilor.
În același timp, a fost organizat un punct de întâlnire pentru părinți și rudele elevilor într-o cazarmă a pompierilor din Schongau, unde aceștia pot primi informații oficiale despre situație.
Orașul Schongau este situat la aproximativ 100 de kilometri sud-vest de München.
Germania, marcată de atacuri repetate în școli
Incidentul din Bavaria readuce în atenție seria atacurilor care au avut loc în ultimii ani în instituții de învățământ și spații publice din Germania.
Unul dintre cele mai recente cazuri s-a produs în noiembrie 2025, la o școală profesională din Essen, unde un adolescent de 17 ani a atacat cu un cuțit o profesoară de 45 de ani, provocându-i răni grave. În aceeași zi, suspectul a rănit și un trecător, precum și portarul unei școli primare.
Potrivit procurorilor germani, în acel dosar existau indicii privind o motivație extremistă.
Poliția bavareză urmează să ofere informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează și vor fi clarificate circumstanțele incidentului, numărul victimelor și gravitatea rănilor suferite.
Autoritățile fac apel la populație să urmărească doar comunicările oficiale și să evite răspândirea informațiilor neverificate până la finalizarea investigațiilor.