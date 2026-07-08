Companiile vor fi obligate să producă pentru armată în caz de război. Legea pregătită de o țară europeană

Publicat 8 iul. 2026, 15:27 Sursă Agerpres

Guvernul olandez pregătește o lege care i-ar permite să oblige - în situații de urgență, cum ar fi războiul - un grup mic de companii să fabrice produse pentru Forțele Armate și chiar să rechiziționeze stocurile acestora pentru a garanta aprovizionarea cu echipamentele necesare, informează miercuri EFE.

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