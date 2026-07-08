Companiile vor fi obligate să producă pentru armată în caz de război. Legea pregătită de o țară europeană

Guvernul olandez pregătește o lege care i-ar permite să oblige - în situații de urgență, cum ar fi războiul - un grup mic de companii să fabrice produse pentru Forțele Armate și chiar să rechiziționeze stocurile acestora pentru a garanta aprovizionarea cu echipamentele necesare, informează miercuri EFE.
Ministrul economiei, Heleen Herbert, a trimis miercuri proiectul de lege spre avizarea Consiliului de Stat, cel mai înalt organ consultativ al guvernului, înainte ca inițiativa să continue procesul parlamentar, conform publicației olandeze AD.
Legislația își propune să consolideze controlul executivului asupra capacității de producție a industriei naționale de apărare, să îmbunătățească cunoștințele despre lanțurile de aprovizionare și să permită statului să intervină în stocurile anumitor companii, dacă este necesar, pentru aprovizionarea Forțelor Armate.
Potrivit lui Herbert, utilizarea acestor măsuri va avea caracter excepțional și va fi aplicată doar atunci când cooperarea voluntară din partea companiilor este insuficientă.
''În cazul în care apare o situație de război, această lege oferă posibilitatea desemnării anumitor companii olandeze pentru producție'', a declarat ministrul pentru ziarul citat.
Un mic număr de companii afectate de noua lege
Guvernul olandez anunță că măsura va afecta doar un număr foarte mic de companii, ''care pot fi numărate pe degetele a două mâini'', și că aceste companii sunt deja la curent cu planurile, deoarece guvernul a ajuns la acorduri prealabile cu ele, care includ compensații financiare.
Lista companiilor nu va fi făcută publică din motive de securitate și poate fi modificată în timp pentru a include noi companii.
Viitoarea legislație nu se va limita la producătorii de arme sau muniții, ci s-ar putea aplica și companiilor care produc deja bunuri care pot fi adaptate nevoilor militare.
Herbert a dat ca exemplu producătorii de materiale sanitare, care ar putea fi obligați să producă bandaje pentru tratarea soldaților răniți.
Cu toate acestea, ministrul olandez a subliniat că măsura va viza în primul rând companiile care lucrează deja pentru sectorul de apărare sau fabrică produse considerate esențiale în caz de război.
Companiile străine, neafectate
Legea nu va afecta companiile străine, deși o mare parte din sistemele de arme și munițiile utilizate de Forțele Armate olandeze provin de la producători din alte țări.
Pe lângă posibilitățile de intervenție, proiectul de lege prevede crearea unui sigiliu oficial pentru anumite companii din sectorul de apărare, cu care guvernul va certifica că acestea au trecut verificările de securitate și că managementul lor este clar identificat, facilitând astfel accesul acestora la contracte internaționale.
Inițiativa face parte din procesul de consolidare a capacităților de apărare pe care Olanda și alte țări europene îl urmăresc de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, prin creșterea cheltuielilor militare și prin eforturile de extindere a producției industriei de apărare.
Ministrul olandez consideră prioritară accelerarea adoptării legii, deși insistă că procesul trebuie desfășurat cu garanțiile juridice necesare și, prin urmare, nu se așteaptă ca legislația să intre în vigoare mai înainte de anul 2027.