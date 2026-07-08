Trump insistă că vrea Groenlanda, dar aliații din NATO sar în apărarea Danemarcei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 14:33

Uniunea Europeană și mai multe țări europene membre ale NATO și-au exprimat miercuri sprijinul față de Danemarca după ce președintele american Donald Trump a afirmat din nou că Groenlanda ar trebui să se afle sub control american, nu danez.

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