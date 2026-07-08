Trump insistă că vrea Groenlanda, dar aliații din NATO sar în apărarea Danemarcei

Uniunea Europeană și mai multe țări europene membre ale NATO și-au exprimat miercuri sprijinul față de Danemarca după ce președintele american Donald Trump a afirmat din nou că Groenlanda ar trebui să se afle sub control american, nu danez.
Deciziile privind viitorul Groenlandei aparțin 'locuitorilor Groenlandei și danezilor', a reiterat Comisia Europeană miercuri, în urma unor noi remarci amenințătoare ale președintelui american Donald Trump pe această temă, relatează AFP.
'Integritatea teritorială, suveranitatea națională și inviolabilitatea frontierelor sunt principii fundamentale ale dreptului internațional', a declarat reporterilor la Bruxelles Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
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Totodată, liderii Islandei, Olandei și Letoniei au fost cei mai fermi în a strânge rândurile în jurul Copenhagăi la summitul NATO de la Ankara, notează EFE.
'Poporul Groenlandei a spus că nu vrea să facă parte din SUA', a declarat miercuri presei prim-ministrul islandez Kristrun Frostadottir, la sosirea la summitul din Turcia.
Deși a recunoscut că problema acestui teritoriu autonom a fost 'o temă recurentă în declarațiile președintelui SUA', ea și-a exprimat 'speranța' ca în discuțiile în curs să se ajungă la o soluție acceptabilă pentru toate părțile.
'Cred că, cu tot ce am văzut în ultimele șase până la 12 luni, NATO devine mai puternică decât era înainte de situația în care ne aflăm', a opinat Frostadottir.
La rândul său, prim-ministrul olandez Rob Jetten a declarat că, în ultimele luni, aliații europeni 's-au dovedit destul de capabili să apere acest continent' și singuri, 'deși evident cu ajutorul americanilor'.
Președintele leton, Edgars Rinkevics, a menționat că poziția țării sale este 'foarte clară' în a considera Groenlanda 'o parte indispensabilă a Danemarcei', dar a subliniat și necesitatea 'consolidării securității în Arctica', lucru pe care NATO 'este pregătită să îl facă'.
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Omologul său finlandez, Alexander Stubb, a evitat să comenteze această problemă atunci când a fost întrebat de presă la sosirea sa, afirmând pur și simplu că alianța va fi 'mai puternică ca oricând'.
Anterior, prim-ministrul danez Mette Frederiksen - unul dintre primii șefi de stat sosiți la Ankara pentru ziua a doua a summitului - a declarat că Groenlanda 'nu este de vânzare' și a avertizat că Copenhaga va apăra 'fiecare centimetru al teritoriului său'.
'Ne așteptăm ca toată lumea, inclusiv toți aliații noștri, să respecte dreptul poporului groenlandez la autodeterminare, deoarece suntem un stat suveran și avem nevoie ca toată lumea să ne respecte integritatea teritorială și suveranitatea', a spus ea.
Cu o zi înainte, Trump a declarat că Groenlanda ar trebui să fie sub controlul SUA, a acuzat Danemarca că 'nu cheltuiește bani pentru a ajuta cu adevărat' teritoriul insular și i-a criticat pe europeni pentru că nu doresc să accepte această idee, 'cu toți banii pe care (SUA) îi cheltuiesc pentru a-i ajuta împotriva Rusiei'.