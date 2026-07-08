Atac masiv al Ucrainei: 19 petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, lovite în trei zile. Anunțul Kievului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 13:28

Dronele ucrainene au lovit alte nouă petroliere din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei în Marea Azov, în noaptea de 7 spre 8 iulie, potrivit comandantului Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Magyar” Brovdi, conform publicației Ukrainska Pravda.

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