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Atac masiv al Ucrainei: 19 petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, lovite în trei zile. Anunțul Kievului

Atac drone Ucraina / Captură video

Atac drone Ucraina / Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 13:28

Dronele ucrainene au lovit alte nouă petroliere din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei în Marea Azov, în noaptea de 7 spre 8 iulie, potrivit comandantului Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Magyar” Brovdi, conform publicației Ukrainska Pravda.

Conform oficialului de la Kiev, Forțele pentru Sisteme Fără Pilot au lovit în total 21 de nave rusești în ultimele 72 de ore, dintre care 19 petroliere din „flota fantomă”, o navă cargo și un feribot în zona Kerci.

Brovdi a precizat că, în cursul nopții, forțele ucrainene au atacat 53 de obiective militare din Crimeea ocupată și din teritoriile ocupate din sudul Ucrainei.

Separat, comandantul ucrainean a precizat că au fost lovite încă șase stații de transformare a energiei electrice. Potrivit acestuia, în perioada 1-8 iulie, Forțele pentru Sisteme Fără Pilot au vizat 50 de obiective din infrastructura energetică, în cadrul operațiunii „Crimean Switch”.

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