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Extern· 1 min citire
Atac masiv al Ucrainei: 19 petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, lovite în trei zile. Anunțul Kievului
Atac drone Ucraina / Captură video
Dronele ucrainene au lovit alte nouă petroliere din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei în Marea Azov, în noaptea de 7 spre 8 iulie, potrivit comandantului Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Magyar” Brovdi, conform publicației Ukrainska Pravda.
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