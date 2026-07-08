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Extern· 1 min citire
Șeful NATO susține atacurile SUA asupra Iranului: „Era absolut necesar”
Mark Rutte/Profimedia
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la summitul Alianței desfășurat la Ankara, că recentele atacuri ale Statelor Unite asupra Iranului au fost „absolut necesare”, subliniind că Washingtonul trebuie să reacționeze cu fermitate.
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