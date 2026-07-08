Rețea de agresori sexuali care folosea Telegram, în centrul unei anchete de amploare, în Germania

Autoritățile germane desfășoară o amplă anchetă privind o rețea de agresori sexuali care ar fi utilizat aplicația Telegram pentru a organiza atacuri asupra femeilor. Potrivit Associated Press (AP), cazul este considerat unul dintre cele mai grave de acest tip din ultimii ani, iar până în prezent trei membri ai grupării au fost condamnați.
Conform procurorilor, grupurile de discuții erau alcătuite în principal din cetățeni chinezi stabiliți în Germania, iar victimele erau, în majoritate, femei chineze.
Anchetatorii susțin că membrii rețelei foloseau un limbaj codificat pentru a evita depistarea: femeile erau numite „mașini”, sedativele – „combustibil”, iar violurile erau descrise drept „condus”. Procurorul-șef din Frankfurt, Dominik Mies, a declarat că modul de operare al suspecților demonstrează „o cruzime deosebită, o obiectificare totală a victimelor și o planificare perfidă a infracțiunilor”.
Primele condamnări
Până acum, trei presupuşi membri ai nucleului central al rețelei au fost condamnați pentru viol și alte infracțiuni, iar un nou proces se află în desfășurare la Berlin. Un alt lider al grupării a primit în februarie o pedeapsă de 14 ani de închisoare pentru viol calificat, tentativă de omor și alte infracțiuni, însă a contestat sentința.
Ancheta a scos la iveală că unele victime au aflat că au fost agresate sexual abia după ce poliția a descoperit înregistrări video realizate și distribuite chiar de agresori în grupurile Telegram. Autoritățile nu au făcut public numărul total al victimelor, precizând că investigația continuă și că sunt posibile noi arestări.
Anchete internaționale și rolul Telegram
Magistrații germani compară dosarul cu celebrul caz al francezei Gisèle Pelicot, subliniind că astfel de infracțiuni nu sunt specifice unei singure țări. În paralel, anchete similare sunt în desfășurare în Statele Unite și Țările de Jos.
Telegram a transmis că interzice violența sexuală și distribuirea unor astfel de materiale pe platformă și că elimină constant conținutul ilegal, însă nu a explicat cum au putut funcționa aceste grupuri timp de mai mulți ani. Totodată, Europol coordonează operațiunea Project Medusa, lansată împreună cu autoritățile din Germania și Marea Britanie, pentru destructurarea rețelelor online implicate în agresiuni sexuale facilitate prin drogarea victimelor.