Rețea de agresori sexuali care folosea Telegram, în centrul unei anchete de amploare, în Germania

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 09:50

Autoritățile germane desfășoară o amplă anchetă privind o rețea de agresori sexuali care ar fi utilizat aplicația Telegram pentru a organiza atacuri asupra femeilor. Potrivit Associated Press (AP), cazul este considerat unul dintre cele mai grave de acest tip din ultimii ani, iar până în prezent trei membri ai grupării au fost condamnați.

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