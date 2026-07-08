Iranul lovește baze militare americane din Bahrain și Kuweit. La ce să ne așteptăm după noua escaladare cu SUA

Iranul susține că a lansat atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective militare americane din Bahrain și Kuweit, ca răspuns la recentele lovituri efectuate de Statele Unite împotriva unor ținte iraniene. Escaladarea conflictului început la finalul lunii februarie a acestui an are loc în pofida unui memorandum de înțelegere menit să reducă tensiunile dintre cele două state.
Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat miercuri că a lansat rachete și drone împotriva unor instalații militare americane din Bahrain și Kuweit, potrivit Reuters.
Conform autorităților iraniene, au fost vizate obiective militare din Bandar Salman, Districtul Naval 5 din Bahrain și baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit. Iranul susține, de asemenea, că a doborât o dronă americană MQ-9 Reaper, care ar fi încercat să intervină în timpul operațiunii.
Sirene de raid aerian și mobilizarea apărării antiaeriene
În urma atacurilor revendicate de Teheran, autoritățile din Bahrain și Kuweit au activat sirenele de raid aerian.
Armata kuweitiană a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au fost mobilizate pentru interceptarea proiectilelor, însă până în acest moment nu au fost comunicate informații oficiale privind eventuale victime sau pagube.
Ce a determinat reacția Iranului
Escaladarea tensiunilor intervine după ce Statele Unite au lansat noi atacuri asupra unor ținte iraniene și au respins solicitările Teheranului privind relaxarea sancțiunilor legate de comerțul cu petrol.
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat că, în cadrul operațiunilor recente, au fost vizate peste 60 de ambarcațiuni aparținând Corpului Gardienilor Revoluției Islamice.
Teheranul promite un „răspuns zdrobitor”
Comandamentul militar iranian a condamnat acțiunile Statelor Unite și a transmis că „Forțele Armate ale Republicii Islamice Iran vor oferi un răspuns zdrobitor agresiunii și acțiunilor teroriste ale SUA”.
La rândul său, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat că Iranul nu va ceda presiunilor externe.
„Epoca intimidării și a șantajului a apus. Nu cedăm”, a afirmat oficialul iranian. Acesta a acuzat Washingtonul că a încălcat armistițiul prin atacurile recente, prin reintroducerea sancțiunilor asupra exporturilor de petrol și prin sprijinul acordat Israelului în operațiunile desfășurate în sudul Libanului.
Ministerul iranian de Externe a susținut, la rândul său, că acțiunile Statelor Unite încalcă acordul de înțelegere și a avertizat că Washingtonul va fi responsabil pentru orice nouă escaladare în regiune.
Tensiunile cresc și în zona Strâmtorii Ormuz
Escaladarea militară are loc la scurt timp după ce trei petroliere au raportat că au fost lovite de proiectile neidentificate în și în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit Centrului pentru Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit.
Qatarul și Arabia Saudită au acuzat Iranul că s-ar afla în spatele a două dintre aceste incidente, în ciuda armistițiului anunțat anterior între Teheran și Washington. Situația din Golf rămâne, de altfel, extrem de tensionată, iar evoluțiile din ultimele ore amplifică temerile privind o nouă escaladare militară în regiune.