Iranul lovește baze militare americane din Bahrain și Kuweit. La ce să ne așteptăm după noua escaladare cu SUA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 09:06

Iranul susține că a lansat atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective militare americane din Bahrain și Kuweit, ca răspuns la recentele lovituri efectuate de Statele Unite împotriva unor ținte iraniene. Escaladarea conflictului început la finalul lunii februarie a acestui an are loc în pofida unui memorandum de înțelegere menit să reducă tensiunile dintre cele două state.

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