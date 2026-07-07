Topul NATO la apărare: 5 țări alocă 3,5% din PIB. Unde se situează România?

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 iul. 2026, 22:02

Cinci state membre NATO vor sparge bariera de 3,5% din PIB pentru apărare în 2026, conform ultimelor estimări ale Alianței, în timp ce alte țări rămân ancorate la pragul minim de 2%. În acest context al contrastelor economice și militare, România se află în fața unui test major privind bugetul alocat securității naționale.

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