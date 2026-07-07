Naștere incredibilă: o femeie și-a adus pe lume copilul fără să-și dea seama. Bebelușul a fost găsit sub pături

O tânără mamă din Canada a povestit experiența șocantă prin care a trecut după ce și-a născut băiețelul în timp ce dormea. Bebelușul a fost descoperit câteva minute mai târziu sub păturile din patul de spital.
O mamă și-a născut copilul în timp ce dormea
O femeie din Canada a devenit cunoscută pe rețelele sociale după ce a povestit experiența incredibilă prin care a trecut la nașterea celui de-al treilea copil, conform publicației People. Tânăra susține că a adus pe lume băiețelul fără să realizeze că momentul nașterii avusese deja loc, iar micuțul a fost descoperit câteva minute mai târziu ascuns sub păturile de pe patul de spital.
Carolina Moreno, în vârstă de 27 de ani, spune că întâmplarea a fost una dintre cele mai traumatizante experiențe din viața sa, chiar dacă, în cele din urmă, copilul s-a dovedit perfect sănătos.
Travaliul a evoluat mult mai rapid decât se așteptau medicii
Într-un videoclip publicat pe TikTok, devenit viral, tânăra a explicat că fusese internată pentru inducerea travaliului după ce testele au indicat prezența bacteriei Streptococcus de grup B (GBS), situație care impunea administrarea de antibiotice înainte de naștere.
După internare, medicii au rupt artificial membranele și au început administrarea tratamentului destinat stimulării contracțiilor. Carolina spune că resimțea un disconfort accentuat și a solicitat o anestezie epidurală.
Potrivit mărturiei sale, efectul acesteia a întârziat să apară, iar după mai multe doze suplimentare a reușit, în cele din urmă, să adoarmă. În salon se aflau soțul, sora și verișoara ei.
Personalul medical căuta bătăile inimii copilului
În timp ce femeia dormea, asistentele au intrat de mai multe ori în salon după ce monitorul care urmărea bătăile inimii fătului declanșa alarme.
Inițial, personalul medical a presupus că senzorii s-au deplasat, întrucât bebelușul era foarte activ și își schimba frecvent poziția.
După ce s-a trezit, Carolina și-a dat seama că asistenta continua să caute semnalul cardiac al copilului, iar situația a început să devină îngrijorătoare.
Descoperirea care a provocat panică în salon
În timp ce încerca să-și schimbe poziția în pat, femeia a simțit ceva sub pături.
Ea povestește că nu s-a gândit nicio clipă că ar putea fi copilul, ci a crezut că este placenta sau o altă consecință a nașterii.
Când asistenta a ridicat păturile, a descoperit însă băiețelul, care se afla cu fața în jos și nu scotea niciun sunet.
Cadrele medicale au intervenit imediat, au ridicat copilul și au început manevrele necesare pentru stimularea respirației, reușind în scurt timp să îl facă să plângă.
„Toți am ratat momentul nașterii”
Carolina își amintește că a intrat în panică și a început să strige după soțul ei.
Acesta a crezut inițial că pur și simplu nu fusese atent și că pierduse momentul nașterii.
„El credea că doar el a ratat nașterea, însă, de fapt, toți am ratat acel moment”, a povestit femeia.
Deși medicii au confirmat rapid că nou-născutul era în afara oricărui pericol, mama spune că experiența a lăsat urme emoționale puternice și că i-a fost greu să depășească șocul.
Bebelușul este acum perfect sănătos
La trei luni de la incident, Carolina spune că băiețelul ei se dezvoltă normal și nu a rămas cu nicio problemă de sănătate.
Mama îl descrie drept un copil extrem de liniștit și spune că acesta adoarme foarte ușor, motiv pentru care nici în primele clipe după naștere nu a plâns imediat.
Deși privește acum cu ușurare spre acel episod, femeia mărturisește că va păstra mereu amintirea unei nașteri complet neașteptate, pe care nici ea, nici familia și nici personalul medical nu au realizat-o în momentul în care s-a produs.