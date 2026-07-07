Naștere incredibilă: o femeie și-a adus pe lume copilul fără să-și dea seama. Bebelușul a fost găsit sub pături

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 iul. 2026, 20:44

O tânără mamă din Canada a povestit experiența șocantă prin care a trecut după ce și-a născut băiețelul în timp ce dormea. Bebelușul a fost descoperit câteva minute mai târziu sub păturile din patul de spital.

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