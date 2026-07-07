Doi bărbați, acuzați de spionaj în beneficiul Rusiei, arestați la Roma. Unul dintre ei era membru al serviciilor italiene de informații

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 18:30

Italia a arestat doi bărbați, dintre care unul este fost membru al serviciilor sale de informații, fiind acuzați că au transmis informații clasificate unui agent rus. Anunțul a fost făcut marți de Parchetul din Roma, potrivit Reuters și AFP.

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