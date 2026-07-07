Doi bărbați, acuzați de spionaj în beneficiul Rusiei, arestați la Roma. Unul dintre ei era membru al serviciilor italiene de informații

Italia a arestat doi bărbați, dintre care unul este fost membru al serviciilor sale de informații, fiind acuzați că au transmis informații clasificate unui agent rus. Anunțul a fost făcut marți de Parchetul din Roma, potrivit Reuters și AFP.
Alți cinci suspecți sunt anchetați
Procurorii au transmis că principalul suspect, al cărui nume nu l-au dezvăluit, este un fost ofiţer al poliţiei militare Carabinieri, în vârstă de 59 de ani, care a lucrat în cadrul comunităţii de informaţii. Acuzaţiile includ transmiterea de informaţii protejate, precum şi accesul neautorizat la servicii IT şi de telecomunicaţii.
Al doilea suspect, despre care nu s-au dat detalii, este şi el acuzat, printre altele, de „spionaj”, fiind vorba de „informaţii a căror divulgare este interzisă”.
Alte cinci persoane sunt anchetate în cadrul unei investigaţii demarate în mai 2025.
Principalul suspect este acuzat că a acceptat bani pentru a transmite unui agent rus informaţii obţinute de la sursele sale, printre care se numără patru membri activi ai armatei italiene.
Agentul rus presupus implicat beneficiază de imunitate diplomatică în Italia, dar nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ambasadei Rusiei la Roma.
Aceste şase surse, vizate de ancheta carabinierilor deschisă în mai 2025, sunt acuzate că au transmis informaţii secrete referitoare, în special, la securitatea statului. Potrivit carabinierilor, principalul suspect era remunerat în schimbul informaţiilor furnizate prin intermediul reţelei sale de surse.
„Acest război hibrid este vârful unui aisberg gigantic”
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat că ancheta a contribuit la dezvăluirea adevăratei atitudini a Rusiei faţă de Italia, ţară care a acordat ajutor militar şi civil Ucrainei de când aceasta a fost invadată de Rusia în 2022.
„Acest război hibrid este vârful unui aisberg gigantic, format din duşmani externi şi trădători interni care sunt dispuşi să-şi vândă naţiunea pentru bani, putere sau câştig personal”, a scris Crosetto pe X.
„Nu se poate admite nicio toleranţă (...) faţă de cei care compromit sau pun în pericol securitatea Republicii”, a transmis într-un comunicat Guido Crosetto. Rusia „vizează slăbirea instituţiilor noastre, a alianţelor noastre şi a securităţii noastre”, a arătat el.
În 2021, căpitanul marinei italiene Walter Biot a fost arestat în timp ce înmâna documente unui angajat al ambasadei ruse într-o parcare din Roma şi a fost ulterior condamnat la aproape 30 de ani de închisoare.