Franța va restitui Siriei peste 50 de milioane de euro confiscaţi de la familia Assad. Anunțul președintelui Emmanuel Macron

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 19:43

Franța va restitui populației siriene peste 50 de milioane de euro, provenite din confiscarea, de către justiția franceză, a bunurilor obținute în mod ilicit de familia Assad. Anunțul a fost făcut marți, de președintele Emmanuel Macron, la Damasc, relatează AFP.

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